La historia de las medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Olímpicos

En los Juegos Olímpicos de la antigüedad, los ganadores no recibían ningún tipo de medalla. Los vencedores eran llevados al templo del dios Zeus donde se les entregaba como premio una manzana o una corona de laurel y olivo.

La recompensa para los vencedores realmente el honor y la gloria por haber conseguido la victoria, además de las narraciones épicas sobre sus triunfos que perpetraban historiadores y poetas de la época.

Las entregas de medallas se vieron por primera vez en los Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas 1896. Pero no eran de oro, sino de plata para el ganador.

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El primer atleta en recibir una medalla olímpica fue el estadounidense James Connolly al ganar el primer lugar en la competencia de triple salto.

James Connolly por su triunfo se llevó una rama de olivo, continuando con la antigua tradición, y una medalla de plata con las imágenes de Zeus, la diosa de la victoria Nike y la Acrópolis de Atenas. Para el segundo lugar se entregaron medallas de bronce y ramas de laurel.

Para los Juegos Olímpicos de París 1900 tampoco hubo medallas de oro como símbolo del triunfo, en este caso, los ganadores recibieron copas y trofeos. Incluso se regalaron medallas rectangulares para los ganadores de algunas disciplinas con la diosa de la victoria, sosteniendo ramas de laurel con la ciudad de París de fondo. En el reverso aparecía un atleta victorioso de pie en un podio con la Acrópolis de Atenas de fondo.

En estos juegos se entregaron otra distinción a los atletas olímpicos que fue un diploma, que en la actualidad se entrega a todos los participantes.

La primera medalla de oro se entregó en 1904

La primera medalla de oro se otorgó en 1904, en los Juegos Olímpico de St. Louis, Estados Unidos. Desde entonces las medallas olímpicas tienen la jerarquía que conocemos: oro al primer lugar, plata al segundo y bronce para el tercer puesto.

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Los tres metales representan, a las tres primeras edades del hombre de la mitología clásica griega.

La edad dorada representa al tiempo de los dioses, la de plata es la de la juventud y la de bronce es la época de los héroes y las guerras.