¿Cuándo debuta Álvaro Angulo con Pumas?

Álvaro Angulo es el segundo refuerzo de los Pumas . El lateral colombiano llegó a la Ciudad de México para sumarse a las filas del cuadro universitario.

El jugador cafetero llega procedente del Club Independiente de Argentina. Angulo espera convertirse en toda una garantía en su posición para el cuadro auriazul.

Te puede interesar: Ángel Correa debuta con gol en el conjunto de Tigres

Resumen FC Juárez 1-1 América | Jornada 1 | Liga BBVA MX, Apertura 2025

“A Pumas lo conozco muy bien. Desde que estaba en Colombia veía mucho la liga por los compatriotas. Sé que es uno de los equipos más grandes, que está entre los cuatro más importantes. Conozco un poco de la historia de Pumas; sé que tiene mucho tiempo sin ganar un título, y entiendo que esa es la exigencia”, dijo el refuerzo felino.

Si todo marcha de la mejor manera, Angulo podría sumar sus primeros minutos con la playera de Pumas ante Pachuca el domingo 20 de julio.

“A la hinchada, desde ya les digo que de Álvaro Angulo pueden esperar el 100 por ciento. Voy a dar lo mejor de mí y a hacer cosas buenas por esta institución, que merece sólo alegrías. Estoy feliz de estar aquí. Me voy a reencontrar con un cuerpo técnico que ya tuve en el pasado, con el que me fue bien deportivamente. Llego a una institución como Pumas, que es un equipo grande, y espero estar a la altura. Efraín Juárez me mostró el interés en que viniera, y desde el primer momento no dudé en aceptar”, aseguró Álvaro.

El jugador aseguró que la influencia de Efraín Juárez fue vital para que llegara al cuadro auriazul.

Te puede interesar: Adiós América, no tuvo oportunidades con André Jardine y ahora llegará a otro equipo de la Liga BBVA MX

Pumas busca acabar con una sequía de 14 años sin título de Liga MX. El cuadro felino quiere mejorar su imagen este nuevo torneo bajo el mando de Efraín Juárez. Los felinos se desprendieron de varias de sus figuras para este torneo, nombres como Alex Padilla, Rogelio Funes Mori o Ignacio Pussetto.

Juárez tendrá su primer torneo completo este Apertura 2025 . El entrenador auriazul espera que puedan sumar un par de refuerzos más y darle más importancia a los canteranos en este nuevo certamen.