¿Cuándo y Dónde será el NFL Draft para la temporada 2023?

Con la conclusión de las Finales de Conferencia y el eventual SuperBowl LVII entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles, se conocen ya los veintinueve primeros turnos para el próximo NFL Draft con vista a la temporada 2023. Las franquicias de la liga buscarán hacerse de los mejores prospectos con el objetivo de construir proyectos ganadores.

Este evento, habilita a las 32 franquicias que compiten en la liga, para seleccionar los mejores jugadores jóvenes del futbol colegial (NCAA); principalmente con el objetivo de nivelar el balance de competencia de la liga, siendo los equipos con peor rendimiento los que tienen derecho a seleccionar en primer orden. Los mejores equipos de la liga eligen al último en el NFL Draft de la liga, siendo así un modelo único que permite que haya sustentabilidad para todos.

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¿Dónde será el Draft de la NFL para el 2023?

El próximo NFL Draft 2023 tendrá cede en el Union Station de Kansas City, Missouri. Casa de Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs. La franquicia de Chicago será la primera en elegir, lo cual le brindará la ventaja para elegir a los mejores prospectos jóvenes que brillaron en la NCAA la temporada pasada.

EAST RUTHERFORD, NJ - NOVEMBER 14: Odell Beckham Jr. #13 of the New York Giants celebrates after scoring a touchdown against the Cincinnati Bengals during the second quarter of the game at MetLife Stadium on November 14, 2016 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images)|Al Bello/Getty Images

¿Cuándo será el Draft de la NFL?

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La primer ronda de selección está contemplada para el 27 de abril del presente año. Mientras que la segunda y tercera selección se efectuarán el 28 de abril. Las rondas finales (de la cuarta a la séptima) serán el 29 de abril. En cuanto al orden de las franquicias para elegir a sus jugadores en los primeros 29 turnos del NFL Draft 2023 quedó definido de la siguiente manera:

Chicago Bears serán los primeros en elegir. Houston Texans en el segundo turno. La dramática victoria del equipo de DeMeco Ryans en la Semana 18, le permitió a los Osos colarse a la primera selección global. Será imperativo para el equipo de Houston buscar a ese quarterback que le meta de nuevo a los lugaresmás altos de la temporada regular. Arizona Cardinals se quedó con la tercera selección del NFL Draft 2023.