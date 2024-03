La última pelea de Canelo Álvarez antes de enfrentar a jaime Munguía

Este 4 de mayo el mejor boxeador libra por libra Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá a subir al ring para hacer vibrar a todo el territorio mexicano y lo hará frente a otro peleador mexicano. Pelea que podrás ver EN VIVO por Azteca 7 narrada y analizada por el Azteca Team

Se trata de Jaime Munguía, ex campeón mundial de peso mediano ligero de la OMB, y que presume un récord invicto de 43 triunfos en el mismo número de peleas.

Ambos se verán las caras en el T-Mobile de Las Vegas, la que se ha convertido en la casa por excelencia del ‘Canelo’, aunque en esta ocasión será un combate distinto para el tapatío, pues enfrentará a un púgil de su misma nacionalidad.

¿Cuándo fue la más reciente pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

El sábado 30 de septiembre de 2023, Saúl ‘Canelo’ Álvarez logró llevarse la victoria ante Jermell Charlo en la Arena T-Mobile. El mejor libra por libra una vez más defendió de gran forma todos sus títulos y sigue siendo el campeón de todos los cinturones de peso supermediano.

Todo inició con Danna Paola cantando el himno nacional mexicano de gran forma, unos minutos después, ‘Canelo’ salió al ring de color dorado y azul, acompañado de Santa Fe Klan y Tornillo que cantaron ‘Por mi México’.

La pelea inició con ambos boxeadores bastante cautelosos, marcando su distancia y respetando al rival, ‘Canelo’ era el que más proponía y buscaba poder conectar buenos golpes mientras que Charlo escapaba y se cuidaba de los golpes.

En el quinto round, Charlo empezó a mostrar mayor calidad y la pelea empezó a detonar. En los primeros cinco rounds Saúl Álvarez no se sentó en el minuto de descanso. En el séptimo round, el mexicano logró mandar a la lona a Charlo, por lo que inició la cuenta regresiva para el estadounidense que no se rindió y continuó la pelea con una gran entrega de ambos boxeadores. En los últimos rounds, ‘Canelo’ intentó conseguir el KO pero no logró concretarlo pues Charlo estuvo escapando de los golpes y por momentos buscando el abrazo.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez llegó a 64 peleas, 60 victorias, dos derrotas y dos empates.

¿Cuál fue la Tarjeta Lamazón de la pelea?

La tarjeta de Don Lama se inclinó para Saúl ‘Canelo’ Álvarez y quedó de la siguiente forma:

Canelo: R1- 10, R2-10, R3-10, R4-10, R5-9, R6-10, R7-10, R8-10, R9-10, R10-10, R11-10 y R12-10 Total: 119

Jermell: R1-9, R2-9, R3-9, R4-9, R5-10, R6-9, R7-8, R8-9, R9-9, R10-9, R11-9 y R12-9, Total: 109

La pelea se fue a la larga y los jueces terminaron dando por ganador a Saúl Álvarez luego de que los tres tuvieran en sus tarjetas 119-109 a favor del mexicano.