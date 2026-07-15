¡El fin de una era! Esta fue la última vez que Gignac no inició un torneo con Tigres

La vida sin Gignac comienza para unos Tigres que vivieron una época dorada, donde se instauraron en lo más alto de la Liga BBVA MX en cuanto a títulos se refiere. Y la realidad es que incluso la gente se acostumbró a la figura de un francés que llegó hace más de 10 años a México. Esta fue la última temporada que André-Pierre y Tigres no compartieron vínculo en el futbol profesional.

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¿Cuándo fue el último torneo que Gignac no jugó para los Tigres?

Para los aficionados jóvenes no hay una vida sin el francés como el gran referente, pero fue hace 11 años que André-Pierre firmó con los felinos. Por ello, el último torneo que la institución no inscribió al hombre de hoy 40 años… fue el Clausura 2015. Y es que fue hasta junio donde se le convenció de unirse al futbol mexicano.

El delantero venía de su mejor época en Francia, arribando como agente libre del Olympique de Marsella, esto para enfrentar la que también fue una aventura más que legendaria para todos los involucrados. Incluso, tuvo que disputar sus primeros minutos como ariete de los felinos en unas semifinales de la Copa Libertadores, marcando gol en el partido de vuelta contra el Inter de Porto Alegre.

En aquel 2015 la vida era otra y los aficionados vieron cómo distintos planteles pasaron y consolidaron al equipo como uno de los más importantes del país. En está época ganaron cinco títulos de liga, cuatro Campeón de Campeones, una Concachampions y un subcampeonato del Mundial de Clubes en el 2021.

¿Cuáles son las cifras de André-Pierre Gignac con Tigres?

Con 11 años exactos como futbolista de los Tigres, Gignac acumuló cifras y récords institucionales. Algunos sitios indican que al francés-mexicano anotó 222 goles y brindó 57 asistencias, lo que lo hizo el máximo anotador del club. Tardó 4 años en quitarle dicho registro (máximo anotador de Tigres) a Tomás Boy y también es el máximo anotador en Clásicos Regios (12). Mientras que otro de sus grandes registros indican 34 anotaciones en liguillas, donde se quedó a 9 tantos de alcanzar a José Saturnino Cardozo (43).