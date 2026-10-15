¿Cuándo juega el América en la Jornada 12? Rival y fecha EXACTA de su partido del Apertura 2026

El Club América cumplió el pasado lunes 12 de octubre 110 años de historia y para celebrarlo busca cerrar una semana redonda con una nueva victoria en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX cuando se enfrente en duelo de la Jornada 12 al Club León este sábado 17 de octubre.

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América visita al León en partido de la Jornada 12 del Apertura 2026

El América se mantiene como superlíder del Apertura 2026 después de 10 partidos disputados y para mantener el buen paso buscará ganar este fin de semana cuando se enfrente este sábado 17 de octubre al León en la cancha del Estadio de León en compromiso de la Jornada 12.

Las Águilas se han consolidado como el mejor equipo de la competencia con 21 unidades y un partido pendiente, un punto más que el Toluca y Querétaro, sus más cercanos competidores.

El equipo dirigido por Guillermo Almada no pierde en León en partidos de la Liga BBVA MX desde el Apertura 2022 cuando cayeron por marcador de 3-2 y desde entonces acumulan dos victorias e igual número de empates, una racha que buscarán mantener este fin de semana.

Este será el inicio de una agenda saturada para el cuadro Azulcrema que disputará cinco partidos en los próximo 13 días entre partidos de Jornada doble y compromisos pendientes que tendrá que saldar, por lo que una victoria ante La Fiera podría ayudar a aminorar el paso.

León vs América

Jornada 12 del Apertura 2026

Fecha: Sábado 17 de octubre

Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: León

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