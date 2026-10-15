La triste realidad: dos de los jugadores de México más importantes miran los mejores partidos en la banca

Rafael Márquez comienza a preocuparse. Los jugadores de la Selección Mexicana que juegan en Europa no están atravesando su mejor momento. Los dos casos puntuales son Santiago Gimenez y Álvaro Fidalgo, quienes tienen la posibilidad de competir por la UEFA Champions League, pero no son tenidos en cuenta en sus respectivos clubes.

El combinado azteca viene de disputar una fecha FIFA de septiembre y octubre con resultados irregulares. Consiguió un empate ante Colombia y frente a Perú, pero también le toco perder contra Estados Unidos y Chile, cerrando la ventana internacional sin triunfos. Este rendimiento responde al mal momento que atraviesan algunos de sus jugadores.

Santiago Gimenez y su poco protagonismo en Porto

El delantero cambió de equipo luego del Mundial 2026 tras no tener el rodaje que esperaba en el AC Milan. Su destino fue Porto, donde se esperaba que tenga un mayor protagonismo. Sin embargo, el entrenador Francesco Farioli todavía no le ha dado la posibilidad de ser titular en el Dragão. Suma cuatro partidos, todos ingresando desde el banquillo.

Santiago Giménez permaneció en la banca|Instagram @sant.gimenez

El ex Cruz Azul apenas disputó 11 minutos en el reciente duelo del Porto ante el Real Betis por Champions League, donde el equipo español se quedó con la victoria por 3-2. Además, Gimenez tampoco vio minutos en el clásico ante Benfica por la Liga de Portugal, mirando los partidos más sobresalientes de su equipo desde el banco de suplentes.

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Álvaro Fidalgo no encuentra rumbo en Betis

Al igual que Santi, el mediocampista tampoco consiguió ganarse la confianza del entrenador Manuel Pellegrini y, en su caso, ni siquiera ingresó en la victoria de su equipo sobre el Porto por Champions League. Fidalgo acumula tres partidos consecutivos sin sumar minutos y su futuro es una incógnita.

|X: Álvaro Fidalgo

La última vez que disputó un encuentro oficial fue el pasado 17 de septiembre cuando ingresó en el complemento en el triunfo por 1-0 sobre Getafe, correspondiente a LaLiga. En aquella ocasión, solamente jugó un minuto tras haber reemplazado al brasileño Antony. Un momento complicado para el ‘Maguito’, quien cumplió su sueño de regresar a Europa tras su paso por el América.