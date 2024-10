¡Cuándo se juega la Jornada 4 de la Champions League 2024?

Terminó este miércoles la Jornada 3 de la Champions League donde los equipos ingleses Aston Villa y Liverpool sigue con su paso perfecto, tres partidos, tres triunfos. Donde los dos grandes de España, Real Madrid y Barcelona obtuvieron los tres puntos en sus respetivas casas con goleadas ante dos equipos de la Bundesliga.

Te podría interesar: Barcelona golea y convence con hat-trick de Raphinha

Los equipos más ganadores en la historia de la Champions League

Los primeros 8 lugares de la tabla

Después de 3 jornadas disputadas los ocho primeros de la tabla son Aston Villa y Liverpool con nueve unidades, mientras Manchester City, Mónaco, Brest, Bayer Leverkusen, Inter y Sporting suman siete puntos, los mismos que el Arsenal, pero por diferencia de goles se ubica en la novena posición.

Barcelona, que con la goleada de 4-1 ante Bayern Munich, se ubica en la décima posición, mientras el actual campeón del torneo, Real Madrid, derrotó el martes al Borussia Dortmund con un contundente 5-2 con hat-trick del brasileño Vinícius Jr., se encuentra en el puesto número 12.

Grandes equipos del futbol europeo como el AC Milan y el Atlético de Madrid se encuentran en la parte baja de la tabla sin oportunidad de avanzar a la siguiente ronda. Los italianos se encuentran en el puesto 25 y los Colchoneros en el 27 con solamente tres puntos cada uno.

Te podría interesar: ¡Noche fantástica! Vinícius anota hat-trick en goleada del Real Madrid

La próxima Jornada 4 se jugará del martes 5 de noviembre al miércoles 6 del mismo mes, donde habrá grandes encuentros como el duelo entre Real Madrid vs Milan que se jugará en el Santiago Bernabéu. Otro de los partidos que más se espera es el de Liverpool vs Bayer Leverkusen en la cancha de Anfield

Los partidos de la Jornada 4 de la Champions League

Martes 5 de noviembre

PSV vs Girona

Slovan Bratislava vs Dinamo Zagreb

Bolonia vs Mónaco

Borussia Dortmund vs Sturm Graz

Celtic vs RB Leipzig

Lille vs Juventus

Liverpool vs Bayer Leverkusen

Real Madrid vs AC Milan

Sporting vs Manchester City

Miércoles 6 de noviembre

Club Brujas vs Aston Villa

Shakhtar vs Young Boys

Bayern Munich vs Benfica

Estrella Roja vs Barcelona

Feyenoord vs Salzburgo

Inter vs Arsenal

PSG vs Atlético de Madrid

Sparta Braga vs Brest

Stuttgart vs Atalanta