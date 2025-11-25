¿Cuándo juega Juárez vs Toluca en la Liguilla del Apertura 2025?

Los Bravos de Juárez disputarán su primera Liguilla de la Liga BBVA MX, pero tendrá que hacerlo frente al superlíder general y vigente campeón, Toluca, en un encuentro que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y con la mejor cobertura por las plataformas digitales de Azteca Deportes.

¿Cuándo juegan Bravos de Juárez vs Toluca?

Los Bravos de Juárez debutarán en la instancia de Liguilla este miércoles 26 de noviembre ante los Diablos Rojos de Toluca en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez en compromiso de la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025.

El encuentro entre los Fronterizos y el Chorizo Power arrancará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México y podrás verlo a través de TV Azteca con los mejores narradores.

Así llegan Bravos de Juárez y Toluca a la Liguilla

Los Bravos de Juárez accedieron a la instancia de Liguilla a través del Play In en donde perdieron frente a Tijuana en su primer partido y derrotaron a Pachuca en el segundo encuentro para obtener su pase.

Los Fronterizos avanzaron en el puesto ocho de la tabla tras sumar 23 puntos, por lo que ahora tendrán que medirse contra el líder de la competencia, el Toluca.

Los Diablos Rojos han mantenido su dominio y refrendado su condición de campeones de la Liga BBVA MX con una campaña en la que solo admitieron un par de derrotas y buscarán mantener la inercia ganadora con miras al bicampeonato.

