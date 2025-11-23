deportes
Noticias
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

¿Cuándo salen los boletos para los partidos de repechaje en México para el Mundial 2026?

Conoce la fecha en la que salen a la venta los boletos para los partidos del repechaje intercontinental del Mundial 2026

Estadio bbva
Getty Images



Iván Vilchis
Mundial México 2026
El repechaje intercontinental, que definirá los últimos dos boletos para la Copa del Mundo de 2026, se disputará en México. Las Selecciones que sueñan con su boleto al Mundial son: Nueva Caledonia, Jamaica, República Democrática del Congo, Bolivia, Surinam e Irak.

México fue elegido como sede para estos cruciales encuentros claves que se diputarán en el Estadio Akron de Guadalajara y en el Estadio BBVA de Monterrey.

Para todos los fanáticos que quieran asistir a ver los partidos, la FIFA dio a conocer cuándo empezará la venta de los boletos para los encuentros. A través de su página web, informó que será a principios de 2026 que den a conocer los detalles para la venta de las entradas, el precio que tendrán y cómo adquirirlos.

“Quienes deseen asistir a estos partidos de clasificación en Guadalajara y Monterrey podrán adquirir sus entradas en FIFA.com/es/tickets. La información detallada sobre la venta de entradas se publicará a comienzos del próximo año”.

Los partidos que se juegan en México del repechaje intercontinental

Los partidos del repechaje intercontinental se disputarán en marzo de 2026, específicamente del 26 al 31, durante la fecha FIFA.

El repechaje intercontinental consta de seis selecciones divididas en dos llaves, cada una jugada en un estadio diferente. El formato incluye semifinales y final a partido único, con dos equipos cabezas de serie avanzando directamente a las finales. Los encuentros se programan para el 26 de marzo (semifinales) y el 31 de marzo de 2026 (finales).

    Estos partidos determinarán los últimos clasificados al Mundial 2026, ofreciendo duelos intensos entre representantes de Asia, África, Sudamérica, Oceanía y Norteamérica/Centroamérica/Caribe.

    La llave 1 se jugará en el Estadio Akron, el primer encuentro será el Nueva Caledonia vs Jamaica el 26 de marzo y la final es el Ganador de la semifinal vs República Democrática del Congo el 31 de marzo.

    La llave 2 será en el Estadio BBVA, el primer juego es Bolivia vs Surinam el 26 de marzo y la final es el Ganador de la semifinal vs Irak el 31 de marzo.

    Iván Vilchis

    Autor / Redactor

    Iván Vilchis

