Los partidos más destacado para la Fecha FIFA de octubre

Del 9 al 17 de octubre será la ventana de la Fecha FIFA de este mes de octubre donde se jugarán diferentes encuentros amistosos y eliminatorios de las diferentes selecciones en el mundo y la Selección Mexicana no será la excepción teniendo dos partidos de preparación en Estados Unidos.

El primer duelo de la selección dirigida por Jaime Lozano será ante su similar de Ghana el próximo sábado 14 en la cancha del Bank of America Stadium que se jugará a las 19:00 horas.

La Selección Azteca volverá a jugar el martes 17 ante el conjunto de Alemania, una potencia del futbol europeo, en el Lincoln Financial Field en la ciudad de Filadelfia. Partido que comenzará 18:00 horas tiempo del centro de México.

En la Conmebol se llevarán a cabo partidos de clasificación para la Copa del Mundo 2026 que tiene como sedes México, Estados Unidos y Canadá donde destacan los partidos entre Colombia vs Uruguay, Argentina, con la convocatoria de Lionel Messi, vs Paraguay, y Brasil vs Venezuela correspondientes a la jornada 3 de la eliminatoria que se jugarán el día 12, mientras la jornada 4 se disputará el día 15 destacando los encuentros entre Argentina vs Uruguay y Colombia vs Brasil.

También en Asía y África se sostendrán partidos de eliminación mundialistas.

Eliminatoria para la Eurocopa 2024

En el Viejo Continente en esta Fecha FIFA se llevarán a cabo duelos eliminatorios, pero para la Eurocopa 2024.

El 12, 13 y 14 se jugarán la jornada 7 de la eliminatoria donde destacan los encuentros entre España vs Escocia, Países Bajos vs Francia, Portugal de Cristiano Ronaldo vs Eslovaquia y Croacia Turquía.

El 15, 16 y 17 se abre la fecha 8 de la clasificación europea con los duelos más sonados que son Noruega vs España, Bélgica vs Suecia, Inglaterra vs Italia, Grecia vs Países Bajos.