¿Cuándo y dónde es Lucha Libre World Cup, de Lucha Libre AAA?

Estamos a semanas de que el Estadio Charros, en Jalisco, se convierta en el epicentro de las emociones de la lucha libre nacional y global, con la Lucha Libre World Cup que ha organizado Lucha Libre AAA, con 24 estetas que estarán en acción buscando la gloria.

Luego de unos años, la AAA ha regresado a su agenda anual el Mundial de la Lucha Libre, ahora con ocho grupos en los que están tres gladiadores, representando cada pelotón a una nación o región del planeta tierra.

Este atractivo aplicará también para la división femenil, sumando también en la cartelera, grandes contiendas, en la casa del equipo de beisbol de los Charros de Jalisco y de los Mariachis de Guadalajara.

¿Cuándo será Lucha Libre World Cup?

El día marcado en el calendario para celebrar la Lucha Libre World Cup, es el 19 de marzo, y habrá un gran comité de luchadores de todas partes del mundo, incluido Qatar, nación en la que existe lucha libre y que mandará algunos representantes.

Destaca que ese domingo corresponde al fin de semana largo, por lo que el lunes no hay actividades al ser día de asueto.

Los participantes de la Lucha Libre World Cup en la división masculina

Team Mexico 1: Alberto El Patrón, Psycho Clown & Hijo del Vikingo

Team Mexico 2: Pentagon Jr., Taurus & Laredo Kid

Team USA: John Hennigan, Sam Adonis & Christopher Daniels

Team Canada: Vampiro, Josh Alexander & PCO

Team Latin America: Carlito Colon, Zumbi & Hip-Hop Man

Team Europe: Thom Latimer, Joe Hendry & Heddi Karaoui

Team Japan: Kuukai, La Estrella & Takuma Nishikawa

Team Rest of the World: Classy Ali, Bhupinder Gujjar & RAGE

Los participantes de la Lucha Libre World Cup en la división femenil

Team Mexico: Lady Flammer, La Hiedra & Sexy Star

Team USA: Kamille, Deonna Purrazzo & Jordynne Grace

Team Japan: Emi Sakura, Mayumi Ozaki & Akino

Team Rest of the World: Taya Valkyrie, Christi Jaynes & Natalia Markova

Las contiendas oficiales de Lucha Libre World Cup

Team Mexico (Alberto El Patron, Psycho Clown & Hijo del Vikingo) vs. Team Latin America (Carlito Colon, Zumbi & Hip-Hop Man)

Team Mexico (Pentagon Jr., Taurus & Laredo Kid) vs. Team Rest of the World (Classy Ali, Bhupinder Gujjar & RAGE)

Team Canada (Vampiro, Josh Alexander & PCO) vs. Team Europe (Thom Latimer, Joe Hendry & Heddi Karaoui)

Team USA (John Hennigan, Sam Adonis & Christopher Daniels) vs. Team Japan (Kuukai, La Estrella & Takuma Nishikawa)

Team Mexico (Lady Flammer, La Hiedra & Sexy Star) vs. Team Japan (Emi Sakura, Mayumi Ozaki & Akino)

Team USA (Kamille, Deonna Purrazzo & Jordynne Grace) vs. Team Rest of the World (Taya Valkyrie, Christi Jaynes & Natalia Markova)