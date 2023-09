¿Cuándo pelea Canelo Álvarez? Peleas de box en el mes de septiembre del 2023

El mes de septiembre es por tradición, intenso en la actividad boxística y el que ha comenzado no será la excepción, con una pelea pelea agendada de Canelo Álvarez para el 30, fecha en la que se verá las caras ante Jermell Charlo.

Esta será la contienda 64 de Canelo en el profesionalismo y será espectacular por medir a dos campeones indiscutidos, algo nunca visto en el boxeo de pago y Canelo lo hará posible.

La tarea de Jermell Charlo, el rival del tapatío, no será sencilla, pues pese a ser una estrella y tener la etiqueta de undisputed en los superwelter, debe de subir dos categorías para tomar el desafío y a un mes del choque ya se conoce la estrategia para derrotar, dicha por el mismo pugilista de 32 años de edad.

Ester Lin Showtime Canelo Charlo Press Conference

Canelo vs Charlo, la pelea que cerrará septiembre con intensidad

Regularmente Canelo Álvarez pelea en el fin de semana más próximo a las fiestas patrias, pero este año ante la saturada agenda de Las Vegas en los colosos más importantes, y por así convenir a la agenda de boxeadores, equipos y más involucrados, se decidió celebrarla el 30 de septiembre en la Arena T-Mobile.

En el caso de Charlo, será su pelea 38 como profesional, y no duda en que podrá adaptarse en la previa para llegar a punto para pelear en las 168 libras.

“Yo solamente quiero acallar a aquellos que me odian y dudan sobre mí. Quiero convertir a los escépticos en creyentes. He visto a varios grandes boxeadores, y creo que este es el mejor momento para dejar mi marca. Verán a dos grandes boxeadores generando fuegos artificiales dentro del ring. Cuando esta pelea se presentó ante mí, el hacerla realidad era la elección más obvia para mí.

Me voy a deslomar entrenando, y seré inteligente. Sé que estaré subiendo de peso, pero ¿a quién le importa? Eso no me prevendrá de hacer las cosas como yo quiero hacerlas dentro del cuadrilátero. Estoy entusiasmado por que este momento haya llegado”.

Las peleas más atractivas del mes de septiembre del 2023 en el boxeo mundial

2 de septiembre | Chris Eubank Jr vs Liam Smith

15 de septiembre | Alberto ‘Venado’ López vs Joey González

16 de septiembre | William Zepeda vs Mercito Gesta

23 de septiembre | José Zepeda vs Richardson Hitchins

30 de septiembre | Canelo Álvarez vs Jermell Charlo