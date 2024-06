¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez y en dónde?

Luego del terrible fin de semana en el Gran Premio de Mónaco, donde el piloto de casa Charles Leclerc (Ferrari) se llevará el triunfo, el mexicano Checo Pérez (Red Bull) regresará a la acción en la novena carrera del campeonato de la Fórmula Uno que será el Gran Premio de Canadá que se disputará del 7 al 9 de junio en el circuito Gilles Villeneuve, esperando regresar a los primeros lugares.

Checo tuvo una clasificación para el olvido en el circuito callejero monegasco quedando eliminado en la Q1 teniendo que salir el domingo en el lugar 18 de la parrilla. No obstante, con este mal resultado, en la primera vuelta de la competencia el mexicano fue golpeado por el Haas del danés Kevin Magnussen sacándolo de la competencia.

Una guerra de ‘dimes y diretes’ entre los dos pilotos y miembros de las escuderías se desarrolló posteriormente de la carrera acusándose mutuamente de ser el culpable del accidente y del accionar de los directores de la FIA.

“Creo que no debería estar ahí, en primer lugar, porque solo hay una forma de salir de eso: era golpear el muro o mi coche. Entonces, ¿cómo quiere que le deje espacio si ni está a mi lado? Hay un punto en el que ves que el muro va hacia ti, y debes retroceder, me ha pasado muchas veces, y hay un punto en el que debes retirarte”, señaló el piloto mexicano, dejando claro que él estaba por delante y Kevin, que iba por detrás, con mejor visión, era el culpable.

Estoy muy sorprendido…Entendí lo de la primera vuelta de que nos dejan correr, pero fue más peligroso ir a fondo sabiendo que me iban a tocar. En algún momento creo que fue una conducción peligrosa. No creo que piense en las consecuencias. A veces te encuentras en una posición y debes tomar una decisión muy rápida, decir que no hay manera de hacerlo y que te vas a tocar con alguien”, adjuntó Checo.

Checo Pérez cae en el campeonato de la F1

Por lo sucedido en el Gran Premio de Mónaco, Checo Pérez cayó en el campeonato de la Fórmula 1 al quinto puesto con 107 puntos, rebasado por Leclerc, que llegó a 138 unidades, Lando Norris (McLaren), que culminó en el segundo puesto para sumar 113 puntos, y Carlos Sainz (Ferrari) que tiene 108. Su compañero de escudería el neerlandés Max Verstappen es líder en la temporada con 169 unidades.

El originario de Guadalajara tiene que cambiar el chip rápidamente para concentrase en sacar un muy buen resultado en Canadá y perfilarse a conseguir el segundo puesto de la competencia, lugar que consiguiera en el campeonato 2023.

¿Dónde se correrá el próximo Gran Premio de la Fórmula 1?

Del 7 al 9 de junio se correrá el Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve, noveno del actual campeonato, a partir de las 12:00 horas tiempo del centro de México.