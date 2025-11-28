¿Cuándo son los juegos de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025?

Concluyeron los compromisos de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 y ahora los equipos comienzan a planear la Vuelta, ya sea para concretar la serie o para buscar remontadas históricas.

RESUMEN: Juárez 1-2 Toluca | Cuartos de Final | Apertura 2025

¿Cuándo se jugará la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025?

Tal como ocurrió en la Ida, para la Vuelta están programados tres partidos en sábado y uno más en domingo para cerrar la jornada, esto debido a una petición de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para evitar que se empalmaran los juegos en América y Cruz Azul en la capital.

Sábado 29 de noviembre:



17:00 horas: América vs Rayados - Estadio Ciudad de los Deportes

19:00 horas: Toluca vs FC Juárez - Estadio Nemesio Diez

21:10 horas: Tigres vs Xolos - Estadio Universitario de Nuevo León

Domingo 30 de noviembre:



19:00 horas: Cruz Azul vs Chivas - Estadio Olímpico Universitario

Juan Carlos Ocampo/MEXSPORT during the quarter-final first match between Guadalajara and Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Akron Stadium, on November 27, 2025 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.

¿Cómo quedaron los juegos de Ida de los Cuartos de Final?

Tres equipos lograron sacar ventaja en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 y ahora buscarán concretar la faena para avanzar a las Semifinales del campeonato.

El Toluca remontó el marcador por 2-1 en su visita a Ciudad Juárez y obliga a los Bravos a marcar por lo menos dos goles para avanzar.

Los Rayados le pegaron 2-0 al América en un polémico encuentro, pero las Águilas solo necesitan de dos tantos para igualar el global y avanzar por su mejor posición en la tabla.

Por su parte, los Xolos de Tijuana consiguieron un cómodo 3-0 en casa y buscarán defenderlo en su visita a los Tigres y finalmente Chivas y Cruz Azul igualaron sin anotaciones, por lo que definirán todo en la Vuelta.

