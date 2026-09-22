¿Cuándo vuelve a competir Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo 2026? Fecha y hora

El mexicano Isaac del Toro ha tenido un destacado debut en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta celebrado en Montreal, Canadá, colocándose en el sexto puesto tras su primer día de actividad este domingo 20 de septiembre tras completar la prueba contrarreloj.

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Cuándo vuelve a competir Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo

Isaac del Toro volverá a presentarse en competencia hasta el próximo domingo 27 de septiembre en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta cuando dispute la carrera en línea de élite varonil y que comenzará en punto de las 7:00 horas, tiempo del centro de México.

Sin embargo, no es el único mexicano que se encuentra compitiendo en el Mundial de Ciclismo ya que en total hay 27 ciclistas nacionales entre los que destaca la presencia de Edgar 'Chucky' Cadena, quien disputó la Vuelta de Alemania, además de Romina Hinojosa, que participó en el Tour de France Femenil.

Para la prueba de Élite varonil del domingo 27 de septiembre competirán seis mexicanos, además de un suplente, aunque no todos tomarán la salida simultáneamente en la prueba de fondo que tendrá una distancia de 273.7 kilómetros y 3,803 metros de desnivel positivo.

Mexicanos en el Mundial de Ciclismo

Elite Varonil



Isaac del Toro

Eder Frayre

Edgar “Chucky” Cadena

Ulises Castillo

José Antonio Escárcega

Carlos García

Tomás Aguirre

Elite Femenil



Romina Hinojosa

Sara Roel

Andrea Fregoso

Yareli Salazar

El Campeonato Mundial de Ciclismo se disputará entre el 20 y el 27 de septiembre en Montreal, Canadá, y estarán en juego 13 títulos mundiales entre pruebas de ruta, contrarreloj individual, mixto, y categorías Sub 23 de ambas ramas.

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