OFICIAL: Selección nacional deja FUERA a jugador que hizo gran Mundial por presentar documento falso

La Selección Nacional de Suiza dejó fuera de su próxima convocatoria para enfrentar a Escocia, Macedonia del Norte y Eslovenia a Granit Xhaka, futbolista del Sunderland, que admitió haber presentado documentación falsa sobre su vacunación contra el Covid-19.

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Granit Xhaka queda fuera de la convocatoria de Suiza

Granit Xhaka, de 33 años, reconoció haber presentado documentos falsos sobre su vacunación contra el Covid-19, obtenidas a través de un médico suizo que elaboró certificados falsificados para personas no vacunadas durante la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, las consecuencias para Xhaka sobre la falsificación de documentos médicos podría ir más allá de perderse solo la convocatoria con su país y, de acuerdo con medios suizos, enfrentaría medidas legales con las autoridades sanitarias.

“En aquel momento estaba profundamente inquieto y tenía serias reservas sobre la vacunación contra la Covid-19. Sentía una profunda desconfianza hacia la vacuna y estaba dominado por el miedo y la incertidumbre", reconoció Xhaka.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Switzerland v Canada - BC Place, Vancouver, Canada - June 24, 2026 Switzerland’s Granit Xhaka and Nico Elvedi react IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin|ANNE-MARIE SORVIN/IMAGN IMAGES via Reuters

“En ese estado de confusión emocional, obtuve un certificado de vacunación en lugar de resolver mis dudas por los canales adecuados", agregó.

Por su parte, el presidente de la Federación Suiza de Futbol (SFV), Peter Knabel, destacó la valentía de Xhaka para asumir su error, pero enfatizó en que el jugador tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos próximamente y que de momento el seleccionado enfocará sus esfuerzos en disputar sus tres partidos de Fecha FIFA correspondientes a la UEFA Nations Leagues.

Granit Xhaka queda fuera de la convocatoria a pesar de una destacada Copa Mundial de la FIFA 2026 y de ser el jugador suizo con más participaciones internacionales con 152 partidos vistiendo la camiseta de los Helvéticos.

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