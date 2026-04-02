Borregos Gaming Experience 2026 llegará a Puebla con torneo esports, conferencias y actividades gratuitas

El Borregos Gaming Experience 2026 regresará este año como uno de los eventos estudiantiles más relevantes del gaming en México. El Tecnológico de Monterrey Campus Puebla será nuevamente la sede de este festival abierto al público el próximo 26 de mayo, consolidándose como un espacio que conecta la formación académica con la industria de los esports.

Te puede interesar: Mañana se juega la gran final nacional del Torneo Borregos Esports Cup

Este evento gratuito busca reunir a estudiantes, jugadores competitivos y aficionados en una jornada que combinará torneos, conferencias y actividades enfocadas en el desarrollo profesional dentro del ecosistema gamer.

Un invitado especial para conectar con la comunidad

Uno de los principales atractivos de esta edición será la participación del creador de contenido Roberto Cein, quien encabezará dinámicas con fans y actividades diseñadas para mostrar las oportunidades profesionales dentro del gaming y la creación de contenido.

Su presencia refuerza el enfoque del evento hacia la profesionalización del sector, mostrando cómo el entretenimiento digital puede convertirse en una carrera viable dentro de la economía creativa.

México, una potencia gamer en crecimiento

La importancia de este tipo de iniciativas refleja el crecimiento acelerado del gaming en México. De acuerdo con datos de Endeavor y Santander, el país cuenta con más de 76 millones de jugadores, además de generar más de 2,300 millones de dólares anuales en ingresos dentro de la industria.

Asimismo, la audiencia de esports en México ya supera los 12 millones de personas, posicionando al país como uno de los mercados más importantes de Latinoamérica.

Te puede interesar: El campus de Monterrey se consagra ganador del Torneo del Tec 2023

Gaming como herramienta de formación profesional

De acuerdo con Dinorah Álvarez, directora atlética de Borregos Puebla, el programa Borregos Esports busca desarrollar habilidades que van más allá del juego competitivo.

Entre las competencias que se promueven destacan:

Liderazgo

Trabajo en equipo

Toma de decisiones bajo presión

Pensamiento estratégico

Comunicación efectiva

Estas capacidades son consideradas clave para el entorno laboral actual, especialmente en industrias tecnológicas y creativas.

El Borregos Gaming Experience 2026 también incluirá exhibiciones competitivas, espacios de networking y charlas enfocadas en la innovación tecnológica impulsada por los videojuegos.

La entrada será gratuita mediante registro previo y estará abierta tanto a estudiantes como al público general interesado en conocer más sobre el ecosistema esports.

En las próximas semanas se dará a conocer la agenda completa con torneos, invitados y horarios de conferencias.