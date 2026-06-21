Leviatán a un paso de la gloria: el representante de Americas avanza a la Gran Final del VALORANT Masters London 2026

El sueño de América Latina sigue más vivo que nunca en el escenario internacional de VALORANT. Leviatán aseguró su lugar en la Gran Final del Masters London 2026 tras completar una jornada memorable que la colocó entre los dos mejores equipos del torneo y a una victoria de levantar uno de los trofeos más prestigiosos del circuito competitivo.

De esta manera, la Gran Final enfrentará a dos equipos que han conquistado a los aficionados por su propuesta ofensiva y su constante búsqueda de jugadas espectaculares. Tanto Leviatán como Paper Rex llegan al duelo decisivo después de superar algunos de los rivales más fuertes del torneo este domingo 21 de junio de 2026.

La escuadra de Americas llegó al tramo decisivo del campeonato con la obligación de superar a varios de los favoritos al título. Su primer desafío fue Team Vitality, representante de la región EMEA y uno de los conjuntos más consistentes de toda la temporada.

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Lejos de verse superado por la presión, Leviatán mostró un nivel sobresaliente en ambos mapas y consiguió una victoria contundente que le permitió mantenerse con vida dentro del cuadro de eliminación.

Horas después, el equipo volvió al servidor para enfrentarse a EDward Gaming, una de las organizaciones más dominantes de la escena china y habitual protagonista en los eventos internacionales de Riot Games. Lo que parecía una serie equilibrada terminó convirtiéndose en una auténtica exhibición del conjunto latinoamericano.

Leviatán logró imponerse por 3-0 en una actuación prácticamente impecable, demostrando una gran coordinación colectiva, capacidad de adaptación y un nivel individual que dejó sin respuestas al representante asiático. El resultado no solo aseguró su clasificación a la Gran Final, sino que confirmó al equipo como uno de los principales contendientes al campeonato.

Por el otro lado del bracket, Paper Rex selló su boleto a la final tras imponerse a EDward Gaming en la llave superior. La escuadra del Pacífico volvió a demostrar por qué es considerada una de las organizaciones más espectaculares del mundo gracias a su estilo agresivo y su capacidad para resolver series de alta presión.

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La jornada final también contará con importantes anuncios para la comunidad. Riot Games aprovechará el escenario del Masters London para presentar oficialmente el próximo mapa que llegará a VALORANT, además de organizar una partida de exhibición con creadores de contenido y figuras destacadas de la escena competitiva.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en Leviatán. El conjunto latinoamericano ya aseguró un lugar en la historia del torneo, pero todavía tiene una última misión por cumplir: derrotar a Paper Rex y convertirse en campeón del VALORANT Masters London 2026.