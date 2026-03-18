Miks irrumpe en VALORANT: el nuevo agente que convierte el sonido en su arma más letal

Durante la gran final del VALORANT Masters Santiago, Riot Games reveló oficialmente a Miks, el nuevo agente controlador que se suma al roster de VALORANT como parte de la Temporada 2026 // Acto 2, disponible a partir del 18 de marzo.

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Originario de Croacia, Miks llega con una propuesta diferente dentro del shooter táctico: un personaje que utiliza el sonido y la música como herramientas estratégicas para fortalecer a su equipo y desestabilizar a sus rivales. Su personalidad energética y su enfoque colaborativo buscan convertirlo en una pieza clave para composiciones de equipo enfocadas en coordinación y control del mapa.

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Como parte de su presentación, Riot también lanzó la cinemática oficial del personaje acompañada por Clarity, el icónico tema de Zedd, ahora reimaginado en un remix especial creado por el productor BUNT..

En cuanto a su jugabilidad, Miks introduce un kit de habilidades que refuerza el trabajo en equipo y el control de zonas:

Armonía: permite otorgar un potenciador de combate a un aliado o a sí mismo, que se reinicia tras cada eliminación.

permite otorgar un potenciador de combate a un aliado o a sí mismo, que se reinicia tras cada eliminación. Pulso M: un dispositivo que puede alternar entre curación o conmoción, dependiendo de la situación táctica.

un dispositivo que puede alternar entre curación o conmoción, dependiendo de la situación táctica. Campo Sonoro: despliega humos estratégicos en ubicaciones específicas del mapa.

despliega humos estratégicos en ubicaciones específicas del mapa. Frecuencia Sísmica (Ultimate): una poderosa onda sónica que empuja, ralentiza y ensordece a los enemigos.

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Además del nuevo agente, el Acto 2 también incluirá contenido adicional como la colección de skins Espina Sombría y un nuevo Pase de Batalla con cosméticos como el Phantom Portal Dracónico y nuevas tarjetas de jugador.

La llegada de Miks demuestra cómo VALORANT continúa evolucionando su meta con agentes que no solo aportan nuevas mecánicas, sino también identidades temáticas fuertes que conectan con la cultura musical y el estilo visual del juego.

Con habilidades de soporte ofensivo y control estratégico, Miks podría convertirse rápidamente en una elección popular tanto en partidas competitivas como en el circuito profesional.

