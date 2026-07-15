¿Cuántas veces ha jugado Cruz Azul como local en el Estadio La Corregidora?

El actual monarca del futbol mexicano está viviendo momentos realmente incómodos en cuanto a la búsqueda de un espacio para jugar sus encuentros como local. Y es que tras el problema que tuvieron con la administración del Estadio Azteca, encontraron en malas condiciones la cancha del Ciudad de Los Deportes. Por eso, Cruz Azul jugará su primera fecha como local en el Estadio de La Corregidora.

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¿Cruz Azul tomó la decisión de jugar en Querétaro?

A marchas forzadas, el equipo cementero tuvo que poner todo en orden para este inicio de Apertura 2026. La J1 la disputarán fuera de casa cuando visiten al San Luis, pero de inmediato jugarán la fecha dos a media semana contra Puebla, partido donde se encuentra el problema. Aunque ya metieron el cambio y todo indica que el Ciudad de los Deportes será su casa para este semestre, las condiciones del campo (y esl estadio en general) son bastante preocupantes.

Ante dicha situación, se indica que la propia Liga BBVA MX fue la que indicó el Estadio La Corregidora como el sitio donde Cruz Azul iniciará su andar en este semestre en el ámbito de la localía. Con esto, se firma un nuevo inmueble donde los celestes deben desempeñarse ante la falta de un recinto propio… el cual la afición cada día pide con más ahínco.

Con esto, los últimos años han sido muy movidos para un club que ya estuvo en el Estadio Azteca, en Ciudad Universitaria, en Ciudad de los Deportes, en el Estadio Cuauhtémoc y ahora en La Corregidora. Aunque este sitio no le es extraño al equipo, quien ya vivió algunos partidos como local hace varios años.

@tvaztecaqueretaro CRUZ AZUL VUELVE A QUERÉTARO ⚽️💙 El actual campeón del futbol mexicano, Cruz Azul, jugará como local en el Estadio Corregidora. Sin embargo, esta no es una historia nueva: el coloso queretano ya fue la casa temporal de la escuadra celeste allá por la década de los 80. Con información de Rubén Rangel @soyelnebur ♬ sonido original - TV Azteca Querétaro

¿Cuántos partidos ha jugado Cruz Azul en el Estadio de la Corregidora?

Aunque muchos probablemente no lo sabían, no será la primera vez que Cruz Azul dispute un partido como local en dicho recinto de Querétaro. La casa por excelencia de los Gallos verá por quinta vez a los cementeros “adueñándose” del estadio para que la afición disfrute de un partido de primera división donde se enfrentarán al Club Puebla. Y es que en el PRODE 85, La Máquina jugó en cuatro oportunidades en dicho inmueble.