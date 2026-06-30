¿Cuánto costaría traer a Yassine Bounou al América?

Tal como ha sido durante los años recientes de su carrera profesional, Yassine Bounou volvió a ser figura en un torneo internacional y permitió que Marruecos avanzara a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por eso se hizo viral de nueva cuenta una confesión que hizo hace meses, pero algunos se pusieron a soñar respecto a un fichaje rumbo a las águilas del América.

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¿Cuánto le costaría al América fichar a Yassine Bounou?

Toda esta conversación mediática se da cuando el arquero de Marruecos vuelve a ser figura a nivel internacional y porque hace unos meses, Nahuel Guzmán tuvo una entrevista con él en marzo de este año. Allí la charla les llevó a indicar en qué club jugaría Yassine Bounou si fichara por la Liga BBVA MX.

Sorpresivamente, la respuesta fue clara al indicar que conoció al América cuando era niño y por eso eligió al conjunto azulcrema. Sin embargo, en estos momentos competirle a la Liga de Arabia en cuanto a sueldos. es algo que impediría un fichaje que sería un bombazo mundial. Primero, el club de Coapa debería desembolsar 3 millones de euros para ficharlo, aunque el problema es la paga que recibe el arquero de 35 años.

Desde su fichaje por el Al Hilal en 2023, se reportó que el portero que llegó desde el Sevilla cobraría 10.2 millones de euros al año. Es decir, 850, 000 euros por mes. Ante eso, es imposible pensar en un fichaje desde Arabia a México, pero sus declaraciones sorprendieron a varios por la elección de club que Bounou hizo por México.

¿América fichará a otro portero que no sea Yassine Bounou?

Justamente en este momento el equipo se está enfrentando a un problema en el arco, pues Luis Malagón estará fuera casi todo el último semestre del año. Ante eso, solamente está Rodolfo Cota como hombre de experiencia, aunque parece que Fernando Tapia (canterano del club) recibirá su gran oportunidad de mostrarse con el primer equipo. Aunque también se indicó que la directiva le ofreció un último baile a Guillermo Ochoa, pero dicha información llegó en modo rumor en horas recientes al anunciarse el retiro del ex arquero de las águilas.