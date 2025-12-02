deportes
¡Menos de lo que se cree! Se conoció el sueldo de la figura en la histórica goleada de México por 14-0

La Selección Mexicana femenil consiguió un resultado histórico al golear por 14-0 a San Vicente en las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial de Brasil 2027

Crédito: @Miseleccionfem / X
Rodrigo Acuña
Compartir

La Selección Mexicana femenil entró a los libros de historia una vez finalizada la primera jornada de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial de Brasil 2027. Resulta que México logró derrotar con un histórico 14-0 a San Vicente , resultado que significó la victoria más abultada del combinado nacional femenil. La gran figura de la noche fue Charlyn Corral, delantera que marcó siete goles, pero que su salario no representa su inmensa jerarquía.

El impensado salario de Charlyn Corral en Pachuca

Charlyn es la figura más destacada de Pachuca femenil y también ha logrado brillar con la Selección Mexicana . Sin embargo, su salario no es para nada elevado si lo comparamos con los números que se manejan en el futbol masculino. Según reportes, la experimentada delantera de 34 años percibe entre 60 mil y 120 mil pesos mexicanos mensuales jugando para los Tuzos.

Charlyn Corral
Crédito: @Miseleccionfem / X

Esto quiere decir que, en el mejor de los casos, Corral recibiría poco más de $1,400,000 de pesos mexicanos al año gracias a su contrato con Pachuca. No obstante, es importante mencionar que los sueldos dentro de la Liga BBVA MX femenil siguen siendo un misterio, pero para nadie es un secreto que las cantidades que se manejan son sumamente inferiores a otras competiciones.

Charlyn Corral escala posiciones en la tabla de goleadoras

México no fue el único en hacer historia, ya que Charlyn trepó posiciones en la tabla de goleadoras históricas de la Selección Mexicana femenil con sus siete goles en eliminatorias. Gracias a ellos, Corral alcanzó la segunda posición, superando a Iris Mora. Sin embargo, aún está lejos de superar a Maribel Domínguez, jugadora que lidera el ranking con 82 goles anotados en 116 partidos.

El contrato de Charlyn Corral con Pachuca femenil

La última renovación de contrato de Charlyn sucedió en el año 2023. En aquella ocasión, la delantera mexicana extendió su vínculo con el cuadro hidalguense hasta el año 2027. Esto significa que cualquier equipo que desee contar con sus servicios, primero deberá negociar con los Tuzos. Cabe destacar que Corral manifestó en más de una ocasión la intención de dejar México para jugar en el exterior. Sin embargo, no hay nada concreto hasta la fecha.

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

