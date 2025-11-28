México supera a Argentina y se acerca a Brasil en mundiales en un apartado que nadie imaginaría

Pese a contar con tres Copas del Mundo en su poder, Argentina no ha tenido la misma fortuna cuando de Mundiales Sub-17 se trata. Tras firmar una nueva decepción, esta vez en Qatar, la Albiceleste sigue sin estar a la altura en esta categoría. De hecho, registra peores participaciones que las de la Selección de México.

En el Mundial Sub-17 2025, que finalizó este jueves con la consagración de Portugal , Argentina fue la mejor selección de la fase de grupos y tenía grandes expectativas depositadas en el torneo. Sin embargo, no pudo superar a México, el último país en meterse a los 16avos, y quedó eliminada por penales.

Por este motivo, el mejor registro de Argentina en la competición sigue siendo el tercer puesto, lugar que se adjudicó en 1991, 1995 y 2003. Esto contrasta notoriamente con los resultados de la Selección Nacional, que cuenta con dos títulos (2005 y 2011) y otros dos subcampeonatos (2013 y 2019) en su haber.

Instagram categorías juveniles Selección de México / @miseleccionsubs

México solamente es superada por Brasil

México no sólo tiene mejores estadísticas en los Mundiales Sub-17 que Argentina, sino que es la segunda mejor selección de Latinoamérica en esta competición. Con sus cuatro finales disputadas y sus dos consagraciones, se encuentra únicamente por debajo de Brasil.

Selecciones de LATAM en el Mundial de Fútbol Sub-17 ⚽️



🥇🥇🥇🥇🥈🥈🥉🥉 Brasil 🇧🇷



🥇🥇🥈🥈 México 🇲🇽



🥈 Uruguay 🇺🇾



🥉🥉🥉 Argentina 🇦🇷



🥉 Chile 🇨🇱 — BlackMaps 🗺️ (@maps_black) November 27, 2025

La Canarinha fue campeona del mundo en la categoría Sub-17 en 1997, 1999, 2003 y 2019; subcampeona en 1995 y 2005; y se quedó con la medalla de bronce en 1985 y 2017. Esto da un total de ocho presencias en el podio con cuatro coronaciones. Curiosamente, tienen tan sólo un título menos que la Selección Mayor (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002).

A Argentina no le alcanza siquiera para ser la tercera mejor de Latinoamérica, dado que Uruguay se posiciona por delante al haber logrado un subcampeonato en 2011.