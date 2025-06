¿Cuánto ganó Isaac del Toro por ser el segundo lugar en el Giro de Italia 2025?

Lo hecho por el mexicano Isaac del Toro, sin duda alguna, es para admirarse y aplaudirse . Ser el nuevo ídolo de México en el deporte y además enseñarle al mundo que puede hacer historia en el ciclismo han dado mucho de qué hablar, pero el de Ensenado no solamente se llevó el segundo lugar y el cariño del público, sino que además se embolsó 58 mil 512 euros.

El Torito estuvo muy cerca de ganar el Giro de Italia , se quedó solamente a una Etapa de hacerlo, pero lamentablemente no lo consiguió y ahora se tendrá que preparar mejor para la Vuelta a España y el Tour de France, lo bueno es que terminar en las posiciones de arriba le otorgan un premio monetario.

Según el portal Cycling Weekly el líder de la competencia es premiado con 115 mil 668 euros, mientras que el segundo lugar recibe 58 mil 412 euros y el tercero 28 mil 801 euros. Ellos por terminar entre los tres primeros son los que más ganan, pero en realidad los organizadores le dan a todos una cantidad, la cual va desde los 115 mil (ya mencionado), hasta lo 2 mil.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Isaac del Toro, todo un histórico

Hay que recordad que Isaac del Toro desde la Etapa 9 de la competencia se adueño de la maglia rosa , instintivo que se le da al líder de la competencia mientras se mantenga como cabeza del pelotón general, pero en la Etapa 20, la que muchos consideran la más difícil, fue relegado al segundo sitio por Simon Yates, después de que el mexicano tuvo un dialogo un poco acalorado con el ecuatoriano Richard Carapaz para pelear por el primer sitio.

“En la última parte de la subida intenté trabajar con Carapaz, pero él no quiso. Tampoco podía darlo todo con él solo a mi rueda, porque entonces me atacaría por la espalda. Y si perdía la clasificación, no quería perder también el segundo puesto”, respondió el mexicano a los cuestionamientos sobre su cruce con el ecuatoriano.