Esta es la millonada que Cruz Azul pagaría por Cesár Montes y Julián Araújo

En los recientes mercados de fichajes estos dos nombres han sonado bastante dentro de las posibilidades de incorporarse a la Liga BBVA MX. Ahora, se indica que Cruz Azul estaría apostando fuerte por fortalecer su zaga completa con un central de selección nacional y un lateral con experiencia europea. Así luce el probable gasto millonario que los celestes harían por César Montes y Julián Araújo.

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¿Cuánto pagaría Cruz Azul por César Montes y Julián Araújo?

Aunque en ocasiones se critican estos fichajes, pues se habla más de un ámbito de bomba mediática, desde hace semanas se indica que el equipo busca reforzar la zaga en todas sus zonas. Por ello, pareciera bastante real que Cruz Azul está enfocado en fichar a estos dos futbolistas… que vienen con cartel europeo y en un excelente nivel.

En ese sentido, la inyección de dinero sería amplia de parte de la directiva, que en realidad ha invertido millones en los semestres recientes. Si dicha situación se mantiene, comprar a estos dos defensores saldría en un total de 15.5 millones de euros. Según algunas estimaciones, César Montes vale 7.5 millones y Julián Araújo 8.

Ahora, aunque diversos clubes de la Liga BBVA MX les han tentado en los últimos mercados de fichajes, ambos futbolistas han indicado que desean mantenerse en Europa lo más que se pueda. Ante eso… parece que Cruz Azul está en la pelea por traerlos a México, pero dependería de los proyectos profesionales y de vida que los jugadores busquen.

@allexoyt ✅️🔏REFUERZOS CONFIRMADOS para CRUZ AZUL en el APERTURA 2026 ♬ sonido original - Allexo

¿Cuándo debuta Cruz Azul en el Apertura 2026?

Aún sin fichajes, el conjunto cementero se prepara para encarar un nuevo semestre. Y justamente en las horas recientes se indicó que el próximo sábado 11 de julio se hará todo un evento en la Ciudad Cooperativa Cruz Azul (Hidalgo) para presentar cuerpo técnico y plantel con la afición que asista a cobijar al equipo previo al inicio del Apertura 2026. Ese día se enfrentarán al Comunicaciones de Guatemala, una semana antes de iniciar la Liga BBVA MX el viernes 17 de julio contra San Luis.