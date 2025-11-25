deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Nació en Europa, pero jugará el Mundial 2026 con Cabo Verde al “mandar” su CV a la selección

Este jugador formará parte de la Copa Mundial 2026 con la Selección de Cabo Verde pese a haber nacido en Irlanda. ¿Qué tiene que ver su CV en todo esto?

roberto-pico-lopes-mundial-2026-cv-cabo-verde.png
Instagram: Roberto Pico Lopes
Alan Chávez - Marktube
Mundial México 2026
Compartir

El Mundial 2026 traerá consigo una serie de historias que ayudarán a que las personas se sientan más identificadas no solo con sus selecciones, sino con otras culturas e identidades. Un ejemplo de ello es Roberto Lopes, quien representará a Cabo Verde luego de “ofrecerse” a través de Linkedin.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Cabo Verde se presentará en el Mundial 2026 luego de una eliminatoria por demás espectacular dentro del continente africano, y dentro de sus figuras aparece el Pico Lopes, un jugador que nació en Irlanda pero que desde hace unos años representa a este país luego de mandar su CV por Linkedin. Esta es su historia.

¿Quién es el Pico Lopes y cómo llegó a Cabo Verde mediante su CV?

Nacido en Dublín el 17 de junio de 1992, el Pico Lopes es un jugador de 33 años que, después de vestir la camiseta de su país en la Sub-19, dejó de tener las oportunidades deseadas, por lo que, en su deseo de enfrentarse a los mejores a nivel mundial, comenzó a buscar otros caminos.

Te puede interesar: Cartelera, día y horario de transmisión para WWE Survivor Series 2025

Te puede interesar: Así fue el momento en que Penta se lesionó en RAW (VIDEO)

@rjduransanjuan Lo convocaron por LinkedIn y ayudó a Cabo Verde a clasificar a su primer Mundial. 🇨🇻🦈 #fútbol #curiosidadesfutbol #caboverde #robertolopes #picolopes #mundial2026 #mundialfutbol #CapCut ♬ sonido original - Ricardo José Durán San Juan

Lopes cuenta con mucha experiencia en el profesionalismo, pues desde el 2010 y hasta ahora se mantiene activo; de hecho, hoy en día es líder y capitán del Shamrock Rovers, equipo en el que milita desde el 2017 y que, de cierta forma, lo ayudó a llegar a la Selección de Cabo Verde.

Fue así cuando, en 2019, Lopes recibió un par de mensajes a través de Linkedin mediante un reclutador de Cabo Verde, quien lo invitó a formar parte de la Selección debido a la ascendencia de su padre. Sus deseos de superarse lo animaron a aceptar la invitación, por lo que a partir de ese momento todo fue historia.

Hoy, y con más de cinco años defendiendo los colores caboverdianos, Roberto es un pilar y referente de su selección gracias a sus más de 40 apariciones con el combinado en turno, por lo que buscará dar de qué hablar en el siguiente Mundial 2026.

¿En qué bombo para el sorteo del Mundial 2026 se ubica Cabo Verde?

Cabo Verde forma parte del Bombo 4 del sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026, por lo que la posibilidad de que se enfrente a México en esta fase es alta. De hecho, los caboverdianos comparten bombo con otras selecciones como Haití, Ghana, Jordania, Curazao y Nueva Zelanda.

Mundial 2026
Lo mejor del Mundial México 2026
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Sorteo del Mundial 5 de diciembre 10_45 am
Mundial México 2026
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
×
×