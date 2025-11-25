Nació en Europa, pero jugará el Mundial 2026 con Cabo Verde al “mandar” su CV a la selección

El Mundial 2026 traerá consigo una serie de historias que ayudarán a que las personas se sientan más identificadas no solo con sus selecciones, sino con otras culturas e identidades. Un ejemplo de ello es Roberto Lopes, quien representará a Cabo Verde luego de “ofrecerse” a través de Linkedin.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Cabo Verde se presentará en el Mundial 2026 luego de una eliminatoria por demás espectacular dentro del continente africano, y dentro de sus figuras aparece el Pico Lopes, un jugador que nació en Irlanda pero que desde hace unos años representa a este país luego de mandar su CV por Linkedin. Esta es su historia.

¿Quién es el Pico Lopes y cómo llegó a Cabo Verde mediante su CV?

Nacido en Dublín el 17 de junio de 1992, el Pico Lopes es un jugador de 33 años que, después de vestir la camiseta de su país en la Sub-19, dejó de tener las oportunidades deseadas, por lo que, en su deseo de enfrentarse a los mejores a nivel mundial, comenzó a buscar otros caminos.

Lopes cuenta con mucha experiencia en el profesionalismo, pues desde el 2010 y hasta ahora se mantiene activo; de hecho, hoy en día es líder y capitán del Shamrock Rovers, equipo en el que milita desde el 2017 y que, de cierta forma, lo ayudó a llegar a la Selección de Cabo Verde.

Fue así cuando, en 2019, Lopes recibió un par de mensajes a través de Linkedin mediante un reclutador de Cabo Verde, quien lo invitó a formar parte de la Selección debido a la ascendencia de su padre. Sus deseos de superarse lo animaron a aceptar la invitación, por lo que a partir de ese momento todo fue historia.

Hoy, y con más de cinco años defendiendo los colores caboverdianos, Roberto es un pilar y referente de su selección gracias a sus más de 40 apariciones con el combinado en turno, por lo que buscará dar de qué hablar en el siguiente Mundial 2026.

¿En qué bombo para el sorteo del Mundial 2026 se ubica Cabo Verde?

Cabo Verde forma parte del Bombo 4 del sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026, por lo que la posibilidad de que se enfrente a México en esta fase es alta. De hecho, los caboverdianos comparten bombo con otras selecciones como Haití, Ghana, Jordania, Curazao y Nueva Zelanda.