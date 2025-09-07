¿Cuántos puntos separan a Oscar Piastri de Lando Norris para ser líder en la Fórmula 1?

Restan ocho carreras para que acabe la temporada de la Fórmula 1. Oscar Pisatri sigue como líder de la Temporada 2025 y Lando Norris lo persigue muy de cerca, ambos son pilotos de McLaren. El australiana suma 309 puntos, mientras que el de la Gran Bretaña acumula 275, por lo que la diferencia es solamente de 34 unidades. Max Verstappen se llevó el domingo el Gran Premio de Italia.

Mucho se habla de cómo tomará la decisión McLaren para elegir al piloto que apoyarán al cierre de la temporada si se mantiene muy cerrado el liderato. Este domingo se dio un caso inusual, pues los directivos le pidieron a Oscar Piastri que se dejara adelantar por Lando Norris . Los mecánicos se tardaron en el cambio de neumáticos y no se les hacía justo. El australiano lo dejó, pero los fanáticos ya hablan de una posible traición.

JAKUB PORZYCKI/REUTERS Oscar Piastri, piloto de McLaren en Fórmula 1

“Sentí que estuve allí por bastante tiempo. De vez en cuando cometemos errores como equipo y este fue uno de ellos. Siempre sé que va a ser una buena pelea con Max y lo fue. Uno de esos fines de semana donde somos un poco más lentos pero una buena pelea y lo disfruté”, mencionó Lando Norris, sin querer aclarar hasta ese momento la decisión de McLaren.

Oscar Piastri ha conquitado toda la Temporada 2025 de la F1

El australiano Oscar Piastri se ha convertido en el piloto a vencer en 2025. El volante de McLaren es el más rápido y más seguro hasta el momento, pero su coequipero Lando Norris le está pisando los talones muy de cerca. La escudería papaya tiene un conflicto muy grande para decidir a qué piloto apoyar hasta el final de la competencia.

“Yo hice una parada lenta mala y es parte de las carrera”, señaló Piastri después de cederle su lugar a Norris, en el GP de Italia. “Fuimos tan largos que los neumáticos blandos parecían una buena opción para poner. Estábamos esperando coches de seguridad si aparecían. Un pequeño incidente al final, pero está bien”, concretó.