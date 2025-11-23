ÚLTIMA HORA: Director técnico que entrenó al Real Madrid levanta la mano para dirigir al Club América

El Club América es uno de los equipos más mediáticos de México y uno de los más importantes del continente. Hoy en día cuenta con cracks de talla mundial como es el caso de Allan Saint-Maximin y la plantilla es dirigida por André Jardine, uno de los pilares fundamentales del tricampeonato. Sin embargo, un entrenador con pasado en el Real Madrid sorprendió a todos y manifestó su deseo de dirigir al equipo femenil de las Águilas.

Alberto Toril sueña con dirigir al América femenil en un futuro

Alberto Toril, quien fue entrenador del Real Madrid hasta el pasado mes de mayo de 2025, reveló en una entrevista que sigue “muy de cerca” el futbol femenino de México y Estados Unidos y que, entre otros equipos, le “encantaría” dirigir en el Club América. Cabe destacar que las Águilas se enfrentarán a Tigres en la final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX femenil .

Crédito: Getty Images Alberto Toril busca dirigir en la Liga BBVA MX y en el América

En la misma nota, Toril manifestó que su objetivo “es seguir en el futbol femenino de élite” y que tiene muchas ganas de “comenzar con un nuevo proyecto”. Sin embargo, América no es el único club que resaltó el ex Real Madrid, pues también mencionó a Tigres, Rayadas, Pachuca, Chivas y Cruz Azul. De todas maneras, es posible que Alberto esté presente en la Liga BBVA MX en un futuro no muy lejano.

Alberto Toril y su paso por el Real Madrid como entrenador

Tras retirarse del futbol, Toril se dedicó a la dirección técnica y ejerció dentro de las instalaciones del Real Madrid, estando al mando del Real Madrid C, el Juvenil A e incluso el Real Madrid Castilla (filial del primer equipo). Durante estos últimos cuatro años, Alberto fue entrenador del Real Madrid Femenino, donde consiguió llegar a los cuartos de final de la Champions League en dos ocasiones y vencer al FC Barcelona por primera vez en un clásico.

La razón por la que Alberto Toril salió del Real Madrid en verano

Según el propio estratega, su salida se dio en el marco de un acuerdo mutuo y todo se debe a que comenzó a sentir inquietudes en marzo del presente año, por un desgaste natural en la relación. Durante su estancia en Valdebebas, Toril dirigió un total de 158 partidos y cosechó 112 victorias, uno de los mejores registros en la historia del equipo blanco. Sin lugar a dudas, tiene experiencia suficiente para dirigir en la Liga BBVA MX.