Cuauhtémoc Blanco confiesa que busca regresar al América

Hablar del Clásico Nacional entre el América y las Chivas es recordar a las grandes leyendas que formaron parte de partido más importante del futbol de nuestro país. Una de esas figuras que protagonizaron dicho encuentro fue Cuauhtémoc Blanco.

La leyenda de las Águilas y la Selección Mexicana aprovechó el encuentro de este fin semana para hablar sobre una de las ilusiones que tiene en su vida profesional.

Te puede interesar: Roger Martínez mantiene la polémica y le responde al Bofo Bautista

“Algún día regresaré al América. Me gustaría ser entrenador. Esa era la idea y bueno ahorita metí en la política, estoy muy contento y feliz porque encontré otra manera de ayudar a la gente, pero sí, algún día me encantaría entrenar al América y también a la Selección Mexicana, también ser Presidente del América”, aseguró Blanco en entrevista con ESPN.

Cuauhtémoc Blanco criticó a Gerardo Martino

El ídolo del americanismo aprovechó para hablar sobre el paso de la Selección Mexicana desde la llegada de Gerardo “Tata” Martino, quien cayó en la Copa Oro y la Nations League en verano pasado, y marcha en primer lugar del octagonal final con siete puntos, tras un empate y dos victorias.

“No me ha gustado mucho. Me han dicho y he escuchado que es muy buen entrenador, y que está muy preparado, además de que tiene una buena relación con los jugadores, eso es muy bueno. Hace un tiempo hablé con Yon de Luisa y me dijo que todo estaba muy bien, que tenía buen trato con ellos”, agregó.

Te puede interesar: Chivas tendría dura baja para el Clásico Nacional ante América

Y finalizó: “Hay muchísimos jugadores que están en Europa y la verdad no han funcionado, pero ojalá estén conscientes de lo que han hecho mal y tomen cartas en el asunto, espero que retomen el entusiasmo que tiene representar a la Selección Mexicana”.