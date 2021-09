Roger Martínez mantiene la polémica y le responde al Bofo Bautista

El Clásico Nacional del Apertura 2021 oficialmente tiene otro sabor. Roger Martínez no se quedó callado ante el mensaje que le mandó el Bofo Bautista en redes sociales y en donde lo llamó muerto, por sus declaraciones previas a enfrentarse a Chivas.

Roger inició todo con una declaración en conferencia de prensa. El colombiano destacó que Chivas sólo haya llegado a la liguilla por el repechaje y una sola ocasión. A lo que el Rebaño respondió con uno de los tres goles que les hizo Cristian Calderón.

El tema parecía haber quedado ahí pero horas más tarde, el Bofo Bautista apareció en redes sociales para manifestarse en contra de Roger Martínez. Mediante sus historias de Intagram lo llamó “muerto” y aseguró que sólo estaba “robando” en México.

La respuesta de Roger Martínez

Ahora fue el turno del delantero colombiano. A su llegada al entrenamiento en Coapa, rumbo al Clásico Nacional que se jugará el sábado 25 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, fue cuestionado sobre la respuesta del Bofo Bautista. Él simplemente respndió: “¿Quién es ese? No lo conozco”.

Realmente no sabemos si sí lo conoce o no, lo que es cierto es que Roger Martínez ha dado dos golpes contundentes a Chivas y su afición. Primero al recordarles que a la liguilla entraron por repechaje y luego desconociendo a uno de sus ídolos. Hasta el momento no ha habido respuesta por parte del Bofo Bautista.

El Clásico entre Chivas y América tendrá mucho más en juego. Tres puntos para mantener el liderato de las Águilas o para meter al Rebaño en puestos importantes y además habrá que esperar qué es lo que pasará si Roger Martínez les llega a hacer gol en la cancha del Estadio Azteca.

