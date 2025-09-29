Jugó en América y en su último juego golpeó a Rafa Márquez, hoy se gana la vida como visor

El Club América ha tenido la oportunidad de tener en sus filas a jugadores que han quedado en la mente de millones de fanáticos alrededor del país. Uno de ellos es precisamente Efraín, el “Cuchillo” Herrera, quien pese a que hoy se gana la vida como visor en el pasado golpeó a Rafa Márquez.

Su apodo de “Cuchillo” hace pensar que Efraín Herrera era un futbolista sumamente duro en el campo, hecho que cuenta con toda la veracidad del mundo. El ex del Club América era considerado uno de los jugadores más “hacheros” del país, ¿sabías que en su último partido golpeó a Rafa Márquez, hoy asistente del Vasco Aguirre en el Tri?

Así fue como el “Cuchillo” Herrera, ex del América, golpeó a Rafa Márquez

Durante una charla con Ricardo Peláez, el “Cuchillo” Herrera confirmó que una de las razones por las cuales decidió retirarse del futbol profesional se debió a una disputa que tuvo con Rafa Márquez cuando él jugaba para el Atlas, esto después de una falta del hoy asistente de la Selección Mexicana.

Herrera confesó que, tras perder la cabeza y ver a Márquez tirado en el suelo, lo golpeó directamente en el rostro: “Solito me expulsé”. A partir de ahí, aseguró que, una vez que le ganaran en velocidad o que tuviera que pegar “de más” para controlar a un jugador, sería el momento de despedirse del futbol.

“En toda la cancha me vino a la mente lo que ya había hecho. Yo había prometido que cuando ya diera ventajas de velocidad, reflejos, reacción, golpear más de lo debido, le iba a decir a la Virgen que hasta aquí”, explicó el exjugador del América.

¿Qué ocurrió con el “Cuchillo” Herrera tras retirarse del futbol?

En este punto vale mencionar que Efraín Herrera fue futbolista profesional durante 20 años y, además de formar parte del Club América, también estuvo en el Unión de Curtidores, Necaxa y en el Pachuca, equipo en el que colgó los botines a los 39 años de edad, más específicamente en el año 1998.

🔪 ¡Feliz Cumpleaños, 'Cuchillo' Herrera!⚡️

¡Tremendo palmarés que cosechaste con los Rayos!



🏆 Primera División / 1994-95 🇮🇩

🏆 Campeón de Campeones / 1994-95 🇮🇩

🏆 Copa México / 1994-95 🇮🇩

🏆 Recopa CONCACAF / 1994 🇮🇩



— Club Necaxa (@ClubNecaxa) September 28, 2025

Luego de confirmar su retiro de las canchas, el “Cuchillo” dedicó su visa a la visoria profesional de talentos a lo largo y ancho de la República Mexicana; sin embargo, también ha destacado como profesor de clínicas de futbol , por su participación en homenajes de partidos amistosos y como director de tercera división, por citar algunos ejemplos.