¿Le cumplen el capricho? Esta regla de la MLS podría cambiar a pedido de Inter Miami y Lionel Messi

Lionel Messi se ausentó al Juego de Estrellas 2025 y esta decisión generó polémica entre los aficionados y también, entre los protagonistas. Por reglamento, la MLS decidió suspender al astro argentino tras ausentarse a dicho partido , una decisión que generó mucho malestar dentro de Inter Miami y que ahora, su propio propietario, Jorge Mas, pidió que esta regla sea modificada en un futuro.

“La regla necesita ser modificada. Expresé mi desacuerdo con el comisionado sobre esta decisión y quiero dejar claro que Lionel y Jordi (Alba) actuaron de acuerdo a lo que el equipo necesita“, expresó el dueño del club en conferencia de prensa. Cabe destacar que Jordi Alba también estuvo ausente, por lo que también fue suspendido por un partido. Por otro lado, Inter Miami cerró la contratación de Rodrigo De Paul para esta temporada .

¿Cómo fue la reacción de Lionel Messi tras ser suspendido en la MLS?

El propio máximo mandatario de Las Garzas reveló en dicha conferencia de prensa cómo Messi recibió la noticia: “Leo se enteró hace poco, no esperaba la sanción. No tuvo una reacción positiva, él quiere jugar y ganar partidos. Sabe que el partido de mañana era importante. Fue lo que esperaba de un jugador competitivo como él y no entiende por qué lo sancionaron”.

TE PUEDE INTERESAR:



“Ellos (Messi y Alba) recibieron la noticia hace unas horas y la reacción no fue positiva, ellos quieren jugar. La reacción fue la esperada, no entienden la decisión”. “Lionel está muy molesto pero debemos juntarnos como uno que somos nosotros contra el mundo y que eso se refleje en lo que vamos a jugar en la segunda mitad del año”, continuó el dueño de Inter Miami.

Muy enojado, Jorge Mas aprovechó la oportunidad para atacar al evento que reúne a los mejores equipos de la Liga BBVA MX y de la MLS: “El Juego de Estrellas es un evento importante pero no es más que una exhibición. Pone a los jugadores en una situación difícil y acá no gana nadie”, fue lo que expresó el empresario, mostrando su furia tras la decisión tomada por la liga estadounidense.

¿Qué partido se perderá Lionel Messi tras ser suspendido por la MLS?

Este sábado 26 de julio, Inter Miami se enfrentará a Cincinnati FC por el duelo correspondiente a la jornada 27 de la MLS y que se jugará en el Chase Stadium. Tanto Lionel Messi como Jordi Alba no estarán disponibles para jugar el encuentro, tras ser sancionados por 1 encuentro luego de que ambos se hayan ausentado al Juego de Estrellas 2025.

¿Qué dice el reglamento de la MLS al respecto?

“Según las reglas de la liga, cualquier jugador que no participe en el All-Star Game sin la aprobación previa de la liga no podrá competir en el siguiente partido de su club”, es lo que indica el artículo del reglamento de la MLS. De todas formas, la organización está abierta a cambiar esta regla de cara al futuro, según Don Garber, comisionado del campeonato.