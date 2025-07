¡SUSPENDIDO! Messi es CASTIGADO por no ir al Juego de Estrellas de la MLS vs Liga BBVA MX

Luego del Juego de Estrellas entre la Major League Soccer y la Liga BBVA MX, ya hay sanciones para los jugadores que no se presentaron al All Star Game. Lionel Messi ya fue suspendido y no va a estar disponible con el Inter de Miami por no acudir al encuentro en la cancha del Q2 Stadium, compromiso en el que el Equipo de Estrellas de la MLS se hizo de la victoria por marcador de 3-1 ante la escuadra dirigida por André Jardine .

Con goles de Sam Surridge, Tai Baribo y un tanto en propia puerta de Brian Rodríguez, el conjunto de Estados Unidos vio la victoria en el partido de exhibición frente a una escuadra de la Liga BBVA MX liderada por Sergio Ramos.

Lionel Messi y Jordi Alba son suspendidos en el Inter de Miami

Tras perderse el All Star Game, Lionel Messi no va a disputar el encuentro ante Cincinnati, duelo correspondiente a la Fecha 26 de la Major League Soccer. De igual forma, Jordi Alba tampoco va a ser elegible para Javier Mascherano, pues el zaguero también fue suspendido por no disputar el Juego de Estrellas 2025.

Para el encuentro ante Cincinnati, juego a disputarse este sábado 26 de julio en el Chase Stadium, el cuadro de ‘Las Garzas’ encara el duelo tras vencer a New York RB. Por su parte, el rival en turno llega de derrotar a Real Salt Lake para seguir liderando la Conferencia Este con un registro de 48 puntos ante una marca de 41 unidades del Inter de Miami, equipo ubicado en el quinto sitio de la competencia.

Desde su llegada a la MLS para jugar con el equipo que preside David Beckham, Lionel Messi tiene 68 partidos jugados con una marca de 58 goles y 26 asistencias. Mientras que Jordi Alba registra 80 compromisos disputados con nueve anotaciones y 23 pases de gol.

