El curioso dato sobre los boxeadores del medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny

A pesar de la desastrosa reacción de Donald Trump a su show, Bad Bunny tuvo una actuación que dejó mucha tela para cortar en el mediotiempo del Super Bowl LX, la gran final de la NFL entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. Pero entre todas las cosas que sorprendieron, hay un curioso dato sobre los boxeadores que aparecieron en la performance.

El show del “Conejo Malo” tuvo la participación de deportistas como Sergio Checo Pérez, que lanzó un dardo sobre el mensaje de Bad Bunny ; o de boxeadores. Resulta que los dos pugilistas son efectivamente profesionales y se llaman Xander Zayas y Emiliano Vargas. De este modo, otro deporte de gran calibre mundial fue destacado en el campo de juego.

Iba apenas un minuto y 40 segundos del show de Bad Bunny, mientras sonaba la canción Titi me preguntó, la coreografía incluyó a Bad Bunny pasando por debajo del combate de dos boxeadores, Zayas y Vargas. Este último es un orgullo para México, pues es compatriota del país azteca e hijo de un histórico pugilista. Su compañero es puertorriqueño.

TE PUEDE INTERESAR:



Emiliano Vargas, el orgullo de México que estuvo en el Super Bowl LX con Bad Bunny

Emiliano Vargas es conocido como “El General” y tiene un récord de 16 victorias (13 por nocaut) y ninguna derrota. Además, el mexicano es hijo del ex bicampeón mundial de peso superwélter, Fernando Vargas, quien a su vez es el entrenador de este. Es el más talentoso y reconocido de entre 3 hermanos e hijos del ex boxeador.

Cabe destacar que durante la presentación y en los ensayos, Vargas se mostró con la bandera mexicana en las manos y también con un pantalón con los colores de México, dejando en claro el país al que representaba en el show realizado en el evento deportivo más visto de Estados Unidos.

Compitiendo en peso ligero, distintos reportes indican que el estilo de Emiliano Vargas combina agresividad clásica y destrezas técnicas, algo que no es tan habitual para boxeadores de su edad (21 años, próximo a cumplir 22 en abril).

Estos dos boxeadores fueron testigos en primer plano de un show de unión y amor de todo el continente americano propuesto por Benito, “Bad Bunny”, y que tuvo mucha repercusión ante los últimos conflictos entre Estados Unidos y los migrantes latinos. Vargas, sin dudas, fue un orgullo para México.

