Jugador del América manda contundente mensaje a Cruz Azul y Atlante por el Estadio Banorte

Para nadie es secreto que tanto el América, Cruz Azul y Atlante jugaran sus partidos de local en el Estadio Banorte, por lo que los tres compartirán el inmueble.

Este jueves 23 de julio del 2026, un jugador del América mandó un contundente mensaje en el que aseguró que el Estadio Banorte es su casa a pesar de que jueguen los otros dos equipos.

Futbolista del América le manda mensaje a Cruz Azul y Atlante

El jugador que dio esa declaración fue Dagoberto Espinoza. El defensor aseguró en conferencia de prensa que es una exigencia lo que harán en el Apertura 2026 por jugar de loca junto a la afición y aseguró que el Estadio Banorte es su casa.

Explicó que por más que haya más equipos usando el inmueble, el América es el equipo local.

"Creo que es una motivación más. Bueno yo lo veo como una motivación más. El Banorte porque ya todos sabemos la exigencia, la afición y más que es nuestra casa.

Creo que, por más que haya unos equipos ahí. Nosotros somos el equipo.

Es más una motivación estar con nuestra gente. Volver otra vez al estadio, será muy importante".

🚨🦅 ¿Dardo de Dagoberto Espinoza a Cruz Azul y Atlante? El lateral destacó lo especial que será para el América regresar al Estadio Banorte y dejó claro que, más allá de que ‘otros equipos’ jueguen ahí, el estadio tiene dueño. “Nosotros somos EL equipo 🏟️#America pic.twitter.com/NvZjJ4gamM — Edgar Morales (@edddgarm) July 24, 2026

Este viernes 24 de julio del 2026, América tendrá su segundo partido de visitante en el Apertura 2026 pero el encuentro es ante el Atlante en el Estadio Banorte por lo que jugará en casa. El partido será en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México.