HORA EXACTA para ver Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles por el Monday Night Football este lunes 26 de octubre; qué necesita Dallas para mantenerse en la pelea por los playoffs
Este lunes 26 de octubre, el telón de la Semana 7 de la NFL se cierra con uno de los duelos más añejos y tradicionales, Dallas Cowboys visitan a Philadelphia Eagles
El telón de la Semana 7 de la NFL se cierra con uno de los duelos más añejos y tradicionales de todo el emparrillado. Este lunes 26 de octubre, el Monday Night Football nos regala una edición crucial de la rivalidad en el Este de la Conferencia Nacional: los Dallas Cowboys visitan a los Philadelphia Eagles en el Lincoln Financial Field.
¿A qué hora exacta inicia el partido?
Toma nota y prepara las botanas, porque la patada inicial está programada exactamente para las 18:15 horas (tiempo del Centro de México) / 20:15 horas (Tiempo del Este / ET). No hay margen de error: a esa hora en punto la bola volará en el estado de Pensilvania.
Panorama en la División Este de la NFC: ¿Cómo quedan tras el juego?
Ambas escuadras llegan a este compromiso con una marca idéntica de 2 victorias y 4 derrotas, persiguiendo a los líderes New York Giants (4-2-1) en el sector. El resultado de este choque redefinirá por completo el panorama divisional:
- Si ganan los Cowboys: Dallas subirá al segundo lugar de la NFC Este con marca de 3-4, superando a los Eagles en el criterio de desempate directo y manteniéndose a tiro de piedra de los Giants.
- Si ganan los Eagles: Philadelphia amarrará el segundo puesto divisional al ponerse 3-4, dejando a Dallas en el tercer puesto jcon un duro registro de 2-5.
¿Qué necesitan para mantenerse en la pelea por los Playoffs?
Para el perdedor de esta noche, el margen de error quedará en cero. En una Conferencia Nacional sumamente disputada, caer a un récord de 2-5 significaría remar contracorriente el resto del calendario.
Para mantenerse con vida en la carrera por los boletos de Wild Card o ganar la división, ambos equipos necesitan:
- Aprovechar el criterio divisional: Ganar este primer mano a mano directo es vital, pues volverán a verse las caras en la Semana 12. Las victorias dentro del sector son el primer criterio para romper empates a final de temporada.
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- Corregir la defensiva de inmediato: Tanto Dallas como Philadelphia han sufrido con la consistencia; necesitan ganar el duelo de pérdidas de balón y frenar el ataque terrestre rival para no rezagarse respecto a los comodines de la NFC.