Dani Alves cree que la Liga MX es más grande que él mismo

Después de disputar el trofeo Joan Gamper ante el Barcelona en el Camp Nou y a pesar de la goleada que recibieron los Pumas, Dani Alves descartó que él sea más importante que la propia Liga MX y su objetivo es apoyar al desarrollo del futbol azteca.

El fichaje estrella de los Pumas y de la Liga MX para el Clausura 2022 destacó la calidad de los jugadores en la Liga MX y aseguró que está por encima de la MLS.

“No es la MLS. Esa liga tardará más en crecer, pero en la Liga MX, hay algo ahí. La calidad es muy buena y la afición es increíble y, ya sabes, no creo que la gente vaya al estadio solo para ver a Dani Alves, pero tal vez pueda hacer que más gente preste un poco más atención desde el exterior. Eso solo puede ayudar”, declaró en entrevista con el periodista británico Sam Diss.

El lateral brasileño habló sobre cómo han sido sus primeras semanas en la Ciudad de México y no pudo ocultar su felicidad.

“Me encanta México. Me encanta la Ciudad de México. Me encanta. Es tan hermosa. La gente es tan, tan amable, pero para mí, la razón por la que me uní a Pumas fue ser parte de una liga que realmente puede crecer”, agregó.

Dani Alves descarta las críticas

Su fichaje con los Pumas generó críticas en un sector del futbol mexicano, sobre todo por las dudas que generan sus 39 años de edad y Dani Alves reaccionó a esto.

“Dicen que lo imposible no existe. A la mie... eso. ¡Existe! Créeme, existe. Imposible es tan real como tú lo dejas ser”.

Este sábado 13 de agosto, los Pumas recibirán al América en el Estadio Olímpico Universitario para disputar su partido correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2022. El conjunto auriazul bsucará su primera victoria en los últimos cuatro encuentros dentro de la Liga MX.