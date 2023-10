Daniel Cejitas Valladares es noqueado en 5 rounds en Japón

El boxeador mexicano Daniel Cejitas Valladares realizó una de sus mejores preparaciones en su carrera, se sentía en increíbles condiciones para retener su cetro de peso mínimo de la Federación Internacional de Boxeo, pero Ginjiro Shigeoka terminó en Japón con sus deseos en cinco rounds.

Cejitas Valladares de 29 años, así cayó en el lejano oriente ante el local que apenas tuvo su décima pelea, pero que demuestra tener un alto nivel al noquear al mexicano que no logró hacer la primera defensa de su corona.

Solo le bastaron 15 minutos al nipón, para que en su segundo enfrentamiento ante el mexicano, lo dejara derrotado, recordando que el 6 de enero se vieron las caras en Japón, pero que en el duelo un choque de cabezas dejó mareado al mexicano por lo que dijo no poder peleas más, decretándose un ‘no contest.

Las palabras de Daniel Cejitas Valladares tras la derrota en Japón

“Que tal, buenos días por allá en mi México querido.

Bien, esta noche en Japón no fue la nuestra; sinceramente muy triste y decepcionado por el resultado me gustaría que la historia fuera otra pero no es así.

Se hizo una gran preparación más eso no bastó , sin embargo es de caballeros reconocer que ganó el mejor; felicidades Ginjiro Shigeoka por tu gran trabajo.

Quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por su gran apoyo, a mi familia, a todos mis patrocinadores, a mi equipo y a mi público por hacer todo esto posible. Enormemente agradecido con cada uno de ustedes.

Por ahora tomaré un ligero descanso para estar con mi familia que mucho me hace falta; y después de eso a darle vuelta a la hoja con la frente en alto para continuar con los nuevos proyectos para mi carrera.

Esto no termina y regresaremos mucho más fuertes”.

México pierde un campeón del mundo en el boxeo

Con el descalabro de Cejitas Valladares, la lista se reduce a 7 monarcas en la actualidad.

Julio César ‘Rey’ Martínez - campeón en peso mosca por el CMB

Juan Francisco Estrada - campeón en peso supermosca del CMB

Alexandro ‘Peque’ Santiago - Campeón peso gallo CMB

Rey Vargas - campeón peso pluma del CMB

Luis Alberto ‘Venado’ López - Campeón peso pluma de la FIB

Emanuel Vaquero Navarrete - Campeón peso superpluma OMB

Saúl ‘Canelo’ Álvarez - campeón indiscutido peso supermediano