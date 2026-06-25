Pasó por las fuerzas básicas de Cruz Azul, brilla en Inglaterrra y es figura en el Mundial 2026

Los focos del mundo ponen las luces sobre las diversas figuras de los distintos seleccionados nacionales y las historias de cada uno de ellos resultan siempre impresionantes. Y hoy, que incluso ya marcó dos tantos, Daniel Muñoz causa revuelo por sus actuaciones. Es por eso que algunos también se enteraron que el colombiano casi firma por Cruz Azul, pero una situación bastante particular frenó el fichaje cuando él era joven.

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¿Por qué Daniel Muñoz no firmó con Cruz Azul?

Con 30 años, el defensa lateral es uno de los hombres más laureados a nivel mundial. Sus actuaciones con el Crystal Palace de Inglaterra no pasan desapercibidas y ahora que destaca en el Mundial, algunos esperan que dé el salto a un equipo de más poderío tras la finalización de esta competición. Pero su historia tuvo un episodio muy particular en México.

Tal como ocurre con decenas de jóvenes (tal es el caso de Julián Quiñones), Daniel salió de su país para buscar el sueño de ser profesional. Fue ahí donde destacó mientras se probó con las fuerzas básicas de Cruz Azul e incluso ya iba a firmar con el club, pero al ser menor de edad, los celestes tenían que retenerlo un año. Sin embargo la directiva no quiso esperar y el futbolista regresó a Colombia.

Justamente, en una charla que tuvo para un medio colombiano, el sudamericano indicó que en su estadía en México fue arropado por gente como Teófilo Gutiérrez. El futbolista cafetero vivía sus últimos días en México y en esos días apoyó bastante al hoy mundialista por Colombia. Además, Luis Amaranto Perea también formaba parte de la institución cementera, lo cual le hizo sentir bastante resguardado cuando trató de conseguir contrato en Cruz Azul.

#colombia #futbol ♬ sonido original - ZONA AZUL🚂 @zonaazul70 DANIEL MUÑOZ ESTUVO CERCA DE SER JUGADOR DE CRUZ AZUL. EN UNA ENTREVISTA EL JUGADOR COLOMBIANO MENCIONO QUE ESTUVO A PUNTO DE SER DE LA MÁQUINA PERO POR CUESTION DE EDAD NO SE PUDO. HOY EN DIA ES DE LOS MEJORES LATERALES DEL MUNDO. HOY MARCO FRENTE A REPUBLICA DEL CONGO. #cruzazul

¿Ya hay anuncio de fichajes por parte de Cruz Azul?

Los trabajos de la directiva siguen en curso y están tomando las decisiones necesarias para fortalecer al equipo. Por el momento no se han anunciado fichajes ni renovaciones, como lo son el caso de Gabriel Fernández o alguna incorporación. Por eso, el equipo sigue en trabajos de pretemporada, aún con las bajas de futbolistas mundialistas. Ante eso, es conocido que la plantilla se verá mermada para inicios de torneo, pues no se sabe hasta cuándo volverán a trabajar con plantel completo.