Daniel Ricciardo quiere el puesto de Checo Pérez: “Es mi sueño”

Daniel Ricciardo volvió a tener reflectores casi a la mitad de la temporada pasada de la Fórmula 1, cuando sustituyó a Nyck de Vries por bajo rendimiento, en la escudería de Alpha Tauri. Ricciardo se tomaba un año “sabático”, aunque en realidad fungía como piloto reserva de Red Bull.

Sin embargo, las circunstancias lo colocaron de nuevo en un asiento del Gran Circo antes de lo esperado, y nuevamente ha reconocido que antes de ponerle punto final a su carrera como piloto, desea volver a correr con los actuales campeones. Es decir, busca arrebatarle a Checo Pérez su puesto como coequipero de Max Verstappen.

“No quiero poner fecha a mis objetivos, en 2023 he vuelto a la familia de Red Bull, con el test en julio. Ese es mi sueño. Acabar mi carrera como piloto de Red Bull sería perfecto, si puedo volver allí, me aseguraré de acabar en el mismo lugar”, dijo recientemente en un podcast llamado Beyond the Grid.

“Creo que volver y saltar de nuevo con la familia Red Bull, hacer la prueba en julio, todas estas cosas, trabajar con Simon (Rennie, su ingeniero de carrera de 2014 a 2018) de nuevo, eso es realmente el sueño”, añadió Ricciardo, quien ya fue piloto de Red Bull de 2014 a 2018. Sin embargo, no soportó la presión de ser compañero de Max Verstappen y decidió salir del equipo.

Alpha Tauri evoluciona en 2024

A partir de la temporada 2024, Alpha Tauri cambiará de imagen y filosofía. Se espera que el equipo trabaje mucho más de cerca con Red Bull (ya que son escuderías hermanas), por lo que tendrán autos más competitivos que en el pasado.

“Estoy con ilusión para 2024, va a haber un cambio de mentalidad en el equipo, ya no vamos a ser un equipo júnior, seremos más que eso, más involucrado a Red Bull. Hay más potencial”, adelantó Ricciardo.