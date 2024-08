medallista irlandés se perdió clausura de Paris 2024 por estar hospitalizado tras nadar en Rio Sena

Daniel Wiffen conquistó la medalla de oro en la prueba de los 800 metros en natación y la de bronce en los 1500 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024 y sus resultados deportivos le permitieron que fuera el encargado de portar la bandera de su país, Irlanda, en la ceremonia de clausura; sin embargo, una enfermedad lo privó de la cita.

Y es que además de sus competencias en la alberca de La Défense en París, Wiffen también compitió en la prueba de 10 kilómetros en aguas abiertas que se disputó en el Rio Sena y que provocó que el nadador contrajera un virus.

Daniel Wiffen, otra víctima del Rio Sena

Desde el inicio de las competiciones se habló sobre las malas condiciones de las aguas del Rio Sena, al cual se le destinaron más de mil 500 millones de euros y nueve años de trabajo para limpiarlo, pero con resultados más que cuestionables para los atletas.

Antes de celebrarse el triatlón se determinó que el Rio Sena no estaba en condiciones óptimas por sus altos niveles de contaminación, lo que obligó a los atletas a cancelar sus entrenamientos. Lo mismo ocurrió con la carrera en aguas abiertas.

Finalmente, los organizadores del evento determinaron el día de la competencia que había las condiciones para que los nadadores pudieran participar, pero fueron varios los deportistas que sufrieron de algún tipo de contagio por virus, principalmente e.coli, entre ellos Daniel Wiffen.

El irlandés terminó su prueba en el lugar 18 con un tiempo de una hora y 58 minutos y enfermo por un virus que lo privó de participar en la ceremonia de clausura de París 2024.

“Gracias a todos por los mensajes, estoy muy decepcionado por haber perdido la oportunidad de ser el abanderado anoche. Ayer fui corriendo al hospital porque me encontraba muy mal debido a un virus del que me están tratando. Ya me siento mejor. Espero estar recuperado y que nos veamos al volver a casa”, escribió el nadador en sus redes sociales.

