Mundial 2026: La curiosa relación de Alemania con el número 4 en las Copas del Mundo

El Mundial 2026 está prácticamente a la vuelta de la esquina. Por ende, luce llamativo conocer la curiosa relación entre Alemania y el número 4. ¿Qué significa?

mundial-2026-relacion-alemania-numero-4.jpg
X: Selección de Alemania
Alan Chávez - Marktube
Mundial México 2026
El Campeonato Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, por lo que, con ello, poco a poco han comenzado a saltar algunas curiosidades respecto a diversas selecciones. Una de ellas es el combinado de Alemania, el cual tiene una relación bastante llamativa con el número 4.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

La Selección de Alemania es, sin duda, una de las más importantes en la historia de las Copas del Mundo, pues se coloca como una de las más ganadoras. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el combinado germano con el número 4 a tan solo unos meses del Mundial 2026? Esta curiosidad podría repetirse.

Mundial 2026: ¿Cuál es la relación entre Alemania y el número 4?

La primera relación de Alemania con el número 4 tiene que ver con la cantidad de campeonatos que ha cosechado en su historia. Los germanos llegarán al Mundial 2026 después de haber conquistado los títulos de 1854, 1974, 1990 y, por último, el 2014, cuando vencieron a la Argentina de Messi en tiempos extra.

El número 4 también aparece en la historia de la Selección de Alemania, pues es la cantidad de subcampeonatos que ha tenido en Copas del Mundo teniendo como principal Corea-Japón 2002. En adición a esta, también destacan las ediciones 1966, 1982 y, además, el campeonato de México 1986.

Por último, Alemania llegará al Mundial 2026 con un total de 4 terceros lugares en su historia dentro de las Copas del Mundo. La primera fue en el año 1934, mientras que las otras fueron en 1970 y el 2006; finalmente, la última vez que quedaron en el tercer lugar fue en Sudáfrica 2010.

¿En qué lugar quedó Alemania en Qatar 2022?

Alemania formó parte del Grupo E de la Copa del Mundo de Qatar 2022 , mismo que compartió con selecciones como Japón, España y Costa Rica. Desafortunadamente para su causa, los germanos no accedieron a los octavos de lugar al posicionarse en el tercer lugar con 4 unidades, producto de una victoria, un empate y una derrota.

Alemania
