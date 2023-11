David Benavidez deslumbra en Las Vegas con su velocidad, ¿Le funcionará en combate?

El boxeador David Benavidez ha deslumbrado con su velocidad en Las Vegas, durante un entrenamiento público a horas de pelear en contra de Demetrius Andrade, en choque de supermedianos y que serán la prueba definitiva para saber si tiene el calibre de medirse en contra de Canelo Álvarez.

David Benavidez es un desafiante peleador de 168 libras, que de ganar amarrará su calidad de retador oficial, y pondrá todo para alcanzar ese pleito para el 2024, aunque faltará gestionar entre equipos el duelo.

De momento el ‘Bandera Roja’ tiene un gran desafío ante Andrade, que fue dos veces campeón del mundo, que sigue invicto y que quiere también ser una opción para Canelo. Para los dos es una pelea importante.

Te podría interesar: Benavidez exige pelea ante Canelo si logra superar a Andrade

La velocidad de Benavidez, ¿intimida?

En el entrenamiento al público de David Benavidez, este lanzó una ráfaga de golpes de altísima velocidad por la que los presentes quedaron atónitos. En redes también ha sido comentado y reconocido.

Te podría interesar: La lista de los campeones mexicanos en el boxeo actual

Surge la interrogante si es que esa velocidad que muestra, le servirá en el ring. Además se cuestiona si en algún momento de la reyerta se puede implementar un ataque de ese tipo y cómo desgasta al peleador.

Benavidez de momento muestra sus capacidades y reitera su objetivo que es noquear ytomar el boleto que pone el CMB de retador oficial para Canelo.

PBC

Las declaraciones más importantes de David Benavidez y Demetrius Andrade

DAVID BENAVÍDEZ

“Junior y yo nos empujamos al límite mutuamente. Este ha sido nuestro sueño desde que éramos pequeños. Él protagoniza el evento co-estelar y yo el principal en peleas por pay-per-view, no hay nada mejor que esto.

“Estoy simplemente agradecido y feliz por estar en esta posición y por poder entretener a la gente de esta manera mientras todos disfrutan en familia desde casa este sábado. Será una gran noche de boxeo.

“Para mí, la intensidad proviene de mi experiencia. De todo lo que he pasado durante mi vida. Probablemente estoy más motivado que nunca en mi vida. Cuento con mi hijo, mi esposa y mi bebé Khloe en camino Ella nacerá dentro de tres semanas y eso me motiva a un nivel distinto en este momento. Les quiero demostrar a todos ustedes que yo soy el mejor del mundo.

“Yo acepté pelear contra Andrade porque él es el más difícil, el mejor de esta división que no sea yo. Él será el desafío más difícil además de Canelo, me quiero desafiar a mí mismo. En verdad quiero ser el mejor, les juro que no quiero que quede duda alguna que yo soy el mejor de la división del peso súper mediano. Eso es exactamente lo que yo haré.

“Para serte honesto, no me preocupo por Canelo ni por nadie. Mi trabajo es barrer a esta división, y eso es precisamente lo que tengo la intención de hacer. Este es el comienzo de la época de Benavídez.

“Iré en busca del nocaut este sábado por la noche para darle a la gente lo que anhela ver. No será una tarea fácil, pero yo siempre encuentro la manera de asegurarme la victoria.

“Todo esto es surreal para mí. Me dediqué cuando yo era joven y sabía que quería cumplir este sueño. Todavía queda trabajo por hacer y, para cuando termine, yo seré el mejor de mi época”.

DEMETRIUS ANDRADE

“Estoy listo para pelear. Me siento genial. Vamos a dar espectáculo. ¡Llegó la hora del espectáculo!

“Estoy forjando mi legado y formando parte de la historia. Yo voy a ganar y le digo a todos que lo lograré con mi habilidad, mi cobertura y mi coeficiente intelectual. Todas esas herramientas me permiten ganarle a cualquiera.

“Soy alto, negro y apuesto. Lo voy a frustrar, ya verán, este sábado por la noche. Y cuando (Benavídez) no pueda hacer lo que quiere, yo contaré con la ventaja.