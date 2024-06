Benavidez mantiene el invicto y vuelve a retar al Canelo

Con una actuación dominante en el MGM Grand de Las Vegas, David Benavidez se convirtió en campeón interino en las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo tras vencer al ucraniano Oleksandr Gvozdyk por decisión unánime, el mexicoanericano mantuvo el invicto llegando a 29 peleas como profesional y volvió a retar a Saúl “Canelo” Álvarez.

“Lo siguiente es que queremos bajar de nuevo a 168 libras para pelear con Canelo, no lo olvido y lo quiero retar una vez más, así que ya veremos. No lo dejaré escapar. Quiero pelear en las dos divisiones, también (175 libras) contra el ganador de Beterbiev vs Bivol”, señaló “El Monstruo Bandera Roja” tras el triunfo en Las Vegas.

¿Bivol o Beterbiev antes que Canelo?

La pelea por la unificación de los 4 cinturones en la categoría de los Semipesados entre Beterbiev y Bivol que se llevaría a cabo el 1 de Junio en Arabia Saudita tuvo que re programarse, luego de una lesión de meniscos por parte del Campeón del CMB, OMB y FIB, aunque no han anunciado una nueva fecha se espera que sea a finales de año.

Por otro lado el campeón indiscutido de las 168 libras podría subir al ring en septiembre, sin embargo, tiene una condición para pelear con Benavidez que sería una bolsa asegurada de 200 millones de dólares, “Canelo” tiene 61 victorias como profesional con 2 derrotas y 2 empates en su historial.

Los números de Benavidez

El “Monstruo Bandera Roja” espera su gran oportunidad para subir al ring contra el Canelo Álvarez por los títulos de las 168 libras o bien, esperar al indiscutido en las 175 libras para el próximo año, en donde buscar volver a ser campeón del mundo, ya sea una vez más en los Supermedianos o en su segunda categoría diferente en los Semipesados.

