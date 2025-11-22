David Benavidez vs Anthony Yarde: VER EN VIVO y GRATIS la pelea de HOY sábado 22 de noviembre por el título semipesado del CMB y AMB, round a round ONLINE

Se enfrentan este sábado en una pelea muy esperada, el campeón en los semipesados David Benavidez ante Anthony Yarde, duelo que se celebrará en Riad, Arabia Saudita en la ANB Arena de esa ciudad. En el ring, el de raíces mexicanas expondrá dos campeonatos ante un Yarde con hambre de triunfo.

Benavidez, de 28 años choca en esta ocasión ante el británico de 34 años que podría no tener más oportunidades en su carrera para salir coronado, y la apuesta más grande es su físico, que luce con un mucho mayor tono muscular y atlético en relación a Benavidez, quien por su parte, la pegada y la manera de desatar su furia, hablan por él en el ring.

Benavidez llega al combate como campeón mundiaal del Consejo Mundial de Boxeo, cetro que logró cuando Bivol renunció a esta correa y el CMB lo elevó como monarca mundial. Además es campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeo, es decir, como el "segundo" campeón.

El récord de Benavidez y Yarde previo a la pelea de este sábado en Arabia Saudita

David Benavidez llega a Riad con marca de 30 victorias con 24 nocauts, sin derrotas ni empates en una trayectoria que comenzó el 17 de agosto del 2013.

Ya fue alguna vez campeón del CMB en los supermedianos y ahora de nuevo como monarca quiere tener un largo reinado.

Te podría interesar: Divino Espinoza casi deja ciego a Arnold Khegai

Su último rival fue David Morrell y lo venció en 12 rounds en un combate en el que ganó ser el interino del CMB.

Por su parte, Yarde tiene 27 duelos con 24 victorias, y en su récord aparecen tres derrotas con dos nocauts en su contra desde aquel 9 de mayo del 2015, cuando debutó como profesional.