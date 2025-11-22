deportes
David Benavidez promete una guerra arriba del ring frente a Anthony Yarde en Arabia Saudita

El dos veces campeón del mundo, David Benavidez, prometió una guerra arriba del ring cuando exponga el título del CMB en las 175 libras frente a Anthony Yarde

Iván Alfie
Box Azteca
Arabia Saudita está lista para una nueva función de boxeo con grandes estrellas, David Benavidez y Anthony Yarde subirán al ring como la pelea estelar del RIYAD Season en donde “El Monstruo Bandera Roja” defenderá por primera vez el título del Consejo Mundial de Boxeo en peso semipesado después de que Dmitry Bivol renunciara a una pelea mandatoria con el mexicoamericano.

“Solo quiero demostrarle a la gente que soy el mejor del mundo. Pasaré por encima de quien sea. No me importa. Voy a tratar de noquearlo y estoy seguro de que va a ser una gran pelea”, señaló el dos veces campeón del mundo.

Te podría interesar: Saúl Canelo Álvarez se mantiene en la postura y negociación de tener la revancha contra Terence Crawford 

El dos veces campeón mundial busca mantener su invicto con récord de 30 victorias y 24 nocauts de por medio, este sábado buscará dar un golpe en la división frente al peleador británico.

“El objetivo número 1 son los cinturones y vencer a los cinco mejores boxeadores del peso semipesado y del peso crucero. Estoy tratando de ser la mejor versión de mí mismo y pasar a la historia. Soy el evento principal en una cartelera encendida, y este es un evento que voy a recordar por el resto de mi vida. Ojalá pueda ser un hogar para mí también, e ir y venir peleando en Estados Unidos“, añadió Benavidez.

Te podría interesar: David Benavidez vs Anthony Yarde: ¿Qué títulos de box están en juego en la pelea de Arabia Saudita?

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México

Benavidez quiere sumar un nuevo triunfo por nocaut para enfrentar a Dmitry Bivol en un combate por la unificación de títulos, aunque de no ser posible podría subir de división para retar a uno de los campeones del peso crucero como Jai Opetaia o Gilberto “Zurdo”
Ramírez.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
