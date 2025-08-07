David Luiz regresa al futbol europeo a este exótico país

El experimentado defensa David Luiz ha puesto fin a su etapa en el Fortaleza y en el futbol brasileño luego de rescindir su contrato que lo vinculaba al club brasileño hasta diciembre de 2026. A sus 38 años, el exjugador del Chelsea, PSG y Arsenal ya tendría todo arreglado para unirse al Pafos FC de Chipre, donde firmará por tres temporadas, según confirmaron a diversas fuentes de medios internacionales.

El brasileño, que llegó al Fortaleza a principios de año procedente del Flamengo, solo disputó 17 partidos sin marcar goles ni asistencias. Su salida deja un vacío en la defensa del Tricolor, que ahora enfrentará los Octavos de Final de la Copa Libertadores contra Vélez Sarsfield sin su experiencia en la zaga.

Una experiencia más en Europa para David Luiz

Luiz retorna al Viejo Continente, donde forjó gran parte de su carrera en equipos como Benfica. Se espera que un días del fin de semana ya esté en Chipre para formalizar su incorporación al Pafos, un club que busca dar un salto de calidad en la liga local y competiciones europeas.

Su paso por el Brasileirao dejó dudas debido a la poca continuidad en el equipo al solo militar medio año en el Fortaleza. A esto se agrega la ausencia de impacto al su poca contribución sin ser su especialidad sin goles ni asistencias en 17 encuentros. Además, las criticas llegaron justo cuando el equipo más lo necesita en la Libertadores.

Con casi 40 años, Luiz parece decidido a seguir compitiendo, aunque ahora en una liga menos exigente. Y prepara la recta final de su carrera regresando a Europa en una liga con pocos reflectores.

