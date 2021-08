David Medrano adelanta el futuro de Chivas... si pierde contra Necaxa

Para nadie es un secreto que Víctor Manuel Vucetich está en la cuera floja de Chivas. Es por eso que el duelo ante Necaxa de la séptima jornada del Apertura 2021 será decisivo y en caso de no ganar, David Medrano adelantó qué es lo que pasará.

Luego de que Héctor ‘Pity’ Altamirano se convirtiera en el primer técnico cesado del Apertura 2021, el siguiente podría ser Víctor Manuel Vucetich, inmerso en una serie de malos resultados que se evidenciaron en la jornada doble.

Un empate sin goles ante Santos se vio agravado por una goleada en casa ante León y se calmó un poco con otro 0-0, ahora en casa de Rayados de Monterrey. Es decir, tres partidos en los que no pudo anotar un solo gol y sumó dos de nueve puntos posibles.

El funcionamiento tampoco ha sido el ideal y por eso la directiva ha encendido las alamas en caso de que se necesite cambiar de entrenador. David Medrano ha adelantado quiénes son los nombres que rondan en la mesa de la directiva rojiblanca.

David Medrano adelanta el futuro de Chivas

En la secci´´on de Pregúntale a los Másters, David Medrano respondió a las preguntas de los aficionados y le cuestionaron cuál sería el futuro de Víctor Manuel Vucetich. Don Deivid fue claro al decir que dependerá mucho de lo que suceda con Necaxa.

“Depende mucho del resultado del sábado. Aunque no es un tema oficial, Vucetich sabe que si no le gana al Necaxa, el tema podría ser complicado”, fue claro y aseguró que por lo menos hasta ese momento, la directiva no había contactado a ningún técnico.

De igual manera, David Medrano reveló que las únicas dos opciones de Chivas hasta ahora, son dos entrenadores que ya han estado en la mira del club rojiblanco: Antonio Mohamed y Diego Alonso. Ambos encajarían en lo que busca la directiva encabezada por Amaury Vergara.

“Chivas no ha hablado con ningún técnico. Si llegara a salir Vucetich y Ricardo Peláez toma la decisión de quien sería el nuevo técnico del Guadalajara, hay dos candidatos: uno, el ‘Turco’ Mohamed y dos Diego Alonso”, aseveró David Medrano.

