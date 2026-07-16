David Medrano revela las opciones de entrenador que tiene un equipo de la Liga BBVA MX para el Apertura 2026

Este miércoles 15 de julio del 2026, David Medrano reveló en sus redes sociales las cuatro opciones que tiene un equipo para que sea su nuevo entrenador para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Las opciones que tiene el Atlas para que sea su nuevo entrenador para el Apertura 2026

Medrano detalló en las redes sociales que el conjunto del Atlas tiene a cuatro opciones para que sea su nuevo entrenador para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

En un principio, el colaborador de TV Azteca detalló que la opción más cercana que tiene el equipo es el argentino Javier Mascherano, pero un par de horas después reveló que hay otras tres opciones que maneja la directiva en caso de que el ex defensor no termine aceptando la oferta.

Medrano detalló que las opciones que tiene el Atlas son Berizzo, Pellegrino, Heinze y Crespo.

"MAS OPCIONES Agreguelne a Berizzo, Pellegrino, Heinze y Crespo como opciones en caso de que Mascherano no acepte".

La directiva de los rojinegros tendrá que apresurar las negociaciones pues el torneo arranca este jueves 16 de julio del 2026 y deberán de tener a un entrenador que pueda dirigir al equipo y poder transmitir al equipo su idea de juego.

Los rivales del Atlas en las primeras 5 jornadas del Apertura 2026

Los primeros cinco juegos de Atlas FC en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX son:

Jornada 1: León vs Atlas FC

Fecha: Viernes 17 de julio de 2026

Hora: 19:00 horas

Estadio: Nou Camp (León)

Jornada 2: Santos Laguna vs Atlas FC

Fecha: Sábado 25 de julio de 2026

Hora: 21:00 horas

Estadio: TSM Corona (Torreón)

Jornada 3: Atlas FC vs Monterrey

Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026

Hora: 19:00 horas

Estadio: Estadio Jalisco (Guadalajara)

Jornada 4: Atlas FC vs Tigres UANL

Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026

Hora: 21:00 horas

Estadio: Estadio Jalisco (Guadalajara)

Jornada 5: Cruz Azul vs Atlas FC

Fecha: Sábado 22 de agosto de 2026

Hora: 21:00 horas

Estadio: Estadio