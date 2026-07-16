David Medrano revela las opciones de entrenador que tiene un equipo de la Liga BBVA MX para el Apertura 2026
David Medrano reveló en sus redes sociales que un equipo de la Liga BBVA MX tiene cuatro opciones para ser su nuevo entrenador de la Liga BBVA MX en el Apertura 2026
Este miércoles 15 de julio del 2026, David Medrano reveló en sus redes sociales las cuatro opciones que tiene un equipo para que sea su nuevo entrenador para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.
Las opciones que tiene el Atlas para que sea su nuevo entrenador para el Apertura 2026
Medrano detalló en las redes sociales que el conjunto del Atlas tiene a cuatro opciones para que sea su nuevo entrenador para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.
En un principio, el colaborador de TV Azteca detalló que la opción más cercana que tiene el equipo es el argentino Javier Mascherano, pero un par de horas después reveló que hay otras tres opciones que maneja la directiva en caso de que el ex defensor no termine aceptando la oferta.
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Será?... pic.twitter.com/brtqtm7sIC
— david medrano felix (@medranoazteca) July 15, 2026
Medrano detalló que las opciones que tiene el Atlas son Berizzo, Pellegrino, Heinze y Crespo.
"MAS OPCIONES Agreguelne a Berizzo, Pellegrino, Heinze y Crespo como opciones en caso de que Mascherano no acepte".
La directiva de los rojinegros tendrá que apresurar las negociaciones pues el torneo arranca este jueves 16 de julio del 2026 y deberán de tener a un entrenador que pueda dirigir al equipo y poder transmitir al equipo su idea de juego.
Los rivales del Atlas en las primeras 5 jornadas del Apertura 2026
Los primeros cinco juegos de Atlas FC en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX son:
Jornada 1: León vs Atlas FC
Fecha: Viernes 17 de julio de 2026
Hora: 19:00 horas
Estadio: Nou Camp (León)
Jornada 2: Santos Laguna vs Atlas FC
Fecha: Sábado 25 de julio de 2026
Hora: 21:00 horas
Estadio: TSM Corona (Torreón)
Jornada 3: Atlas FC vs Monterrey
Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
Hora: 19:00 horas
Estadio: Estadio Jalisco (Guadalajara)
Jornada 4: Atlas FC vs Tigres UANL
Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
Hora: 21:00 horas
Estadio: Estadio Jalisco (Guadalajara)
Jornada 5: Cruz Azul vs Atlas FC
Fecha: Sábado 22 de agosto de 2026
Hora: 21:00 horas
Estadio: Estadio